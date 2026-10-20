El joven piloto, Mattia Colnaghi, nacido en Monza, Italia, pero representante de la Argentina por elección y por sus raíces maternas, dio un paso clave en su carrera: a partir de 2027 competirá para Campos Racing en la Fórmula 3, en lo que buscará dar un salto importante en la categoría, y en su camino hacia la Fórmula 1.

En su temporada debut en la tercera categoría en importancia del automovilismo mundial, el argentino terminó en el puesto 13° con 54 puntos, números que le permitieron pegar un salto de calidad y sumarse a la estructura que viene de coronarse en los últimos tres años en la competencia.

Campos Racing es un equipo español, que cuenta con una trayectoria destacada en la formación de talentos. Por sus filas pasaron nombres de peso como Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula 1, Alex Palou e Isack Hadjar. Para el joven de 18 años será un paso clave pensando en su carrera y el posible ascenso hasta la F1.

“Estoy muy contento de unir fuerzas con Campos Racing para la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3”, expresó el piloto, quien destacó además que “Siempre les he tenido un gran respeto y he admirado el éxito que han logrado en las categorías inferiores, especialmente en la F3 como campeones vigentes de equipos y pilotos”, esto en relación a su nueva escudería.

Por su parte, desde Campos Racing manifestaron que “Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a Mattia a nuestra alineación de pilotos de la FIA Fórmula 3 para 2027. Es un piloto de gran talento y ha demostrado su capacidad para luchar por victorias y campeonatos desde sus primeros pasos”.

Los desafíos para el joven piloto ahora cambian para un 2027 donde pegará un salto de calidad. Salido de la Academia Red Bulls, donde aún permanece, sabe que será determinante las próximas temporadas para pegar el salto de categoría, y quedar cerca de la Fórmula 1.