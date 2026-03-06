El automovilismo argentino volvió a decir presente en el inicio del Gran Premio de Australia y dejó sensaciones encontradas. Mientras Mattia Colnaghi tuvo una actuación para ilusionarse en la Fórmula 3, Nicolás Varrone sufrió en la clasificación de la Fórmula 2 y quedó lejos de los puestos de adelante.

El gran protagonista de la jornada fue Colnaghi. El piloto argentino de apenas 17 años, que corre para MP Motorsport, se lució en la clasificación y finalizó sexto en el circuito callejero de Albert Park, escenario que abre la temporada 2026 de la categoría.

Colnaghi registró un tiempo de 1:34,547 y logró meterse entre los mejores de la tanda, recuperándose de un inicio complicado en los entrenamientos. En aquella sesión había provocado la primera bandera roja de la temporada por un problema en el motor cuando quedaban pocos minutos para el cierre.

Sin embargo, el joven argentino supo reponerse rápidamente y mostró carácter en el momento clave para firmar una muy buena vuelta que lo dejó en una posición expectante de cara a la acción del fin de semana.

La pole position quedó en manos del francés Théophile Naël, del equipo Campos Racing, con un registro de 1:34,187. Detrás se ubicaron el estadounidense Ugo Ugochukwu, el británico Freddie Slater, el polaco Maciej Gladysz y el italiano Nicola Lacorte.

Más atrás completaron los diez primeros Taito Kato, James Wharton, Brando Badoer y Noah Stromsted.

De cara a la carrera sprint, que se disputará este viernes desde las 21:15 (hora argentina), Colnaghi partirá desde el séptimo lugar debido a la inversión de grilla de los doce primeros clasificados, por lo que tendrá una buena oportunidad para seguir sumando protagonismo.

Distinta fue la historia para Nicolás Varrone en la Fórmula 2. El argentino, que disputa su primer Gran Premio en la categoría con el equipo Van Amersfoort Racing, no logró redondear una buena clasificación y terminó en el puesto 19.

Varrone marcó un tiempo de 1:30,522 en el trazado de Melbourne, en una tanda que estuvo marcada por varios incidentes y banderas rojas que terminaron condicionando las vueltas rápidas de varios pilotos.

Las interrupciones provocadas por el español Mari Boya y el italiano Gabriele Mini complicaron el desarrollo de la sesión y el argentino no pudo mejorar su registro en los momentos decisivos.

De esta manera, no logró repetir lo realizado en los entrenamientos, donde había finalizado en la 14° posición y había mostrado un ritmo más competitivo.

La pole en Fórmula 2 quedó en manos del sueco Dino Beganovic, con un tiempo de 1:28,695. Lo siguieron el noruego Martinius Stenshorne, el irlandés Alexander Dunne, el mexicano Noel León y el búlgaro Nikola Tsolov, entre otros.

La actividad para Varrone continuará este sábado a las 00:10 (hora argentina) con la carrera sprint, donde buscará recuperar posiciones en la exigente pista australiana.

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en Colnaghi, que dejó una de las grandes noticias para el automovilismo argentino en el inicio del fin de semana y llega con confianza a una carrera que promete emociones.