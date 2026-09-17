Max Verstappen volvió a ponerse al volante de un karting y protagonizó una actuación espectacular en Silverstone, aunque esta vez el desafío estuvo muy lejos de las exigencias habituales de la Fórmula 1. El piloto neerlandés tuvo que enfrentarse a un pelotón compuesto por 100 competidores y arrancó desde la última posición.

La particular carrera fue organizada por Red Bull y planteó una condición que hacía todavía más complicada la misión: Verstappen debía recuperar posiciones desde el fondo en una pista completamente ocupada por kartings de alquiler. La competencia estaba prevista a 30 vueltas y todo indicaba que el campeón mundial tendría que trabajar durante buena parte del recorrido para llegar a los primeros lugares.

Sin embargo, el neerlandés sorprendió desde el inicio. La primera vuelta fue suficiente para que Max Verstappen demostrara que no estaba dispuesto a perder tiempo detrás del enorme grupo de participantes. En apenas un giro consiguió superar a 57 rivales y cruzó la línea de meta en el puesto 43, una cifra que anticipaba lo que sucedería durante las siguientes vueltas.

El caos propio de una largada con un centenar de kartings no consiguió frenar al piloto de Red Bull. Verstappen encontró espacios, aprovechó cada oportunidad y comenzó a avanzar rápidamente en la clasificación. Su capacidad para leer la pista le permitió superar rivales en distintos sectores de Silverstone y reducir la distancia con quienes ocupaban las posiciones de privilegio.

La progresión fue tan contundente que, antes de llegar a las diez vueltas, Verstappen ya había conseguido meterse entre los 20 mejores. La diferencia respecto de su posición de partida era enorme y el desafío, que inicialmente parecía una prueba de resistencia, comenzó a transformarse en una verdadera exhibición de manejo.

Con el paso de los giros, el tetracampeón mundial continuó avanzando y quedó cada vez más cerca de la punta. La experiencia acumulada durante años en el automovilismo volvió a quedar expuesta en una competencia muy diferente a las que disputa habitualmente, ya que tuvo que moverse dentro de un grupo multitudinario y encontrar constantemente nuevas oportunidades para adelantar.

La gran carrera de Max Verstappen

El tramo final tuvo como protagonistas a Jacky Martens y Zac Alsop, los últimos rivales que quedaron en el camino de Max Verstappen. Al conseguir superarlos, el piloto neerlandés alcanzó el objetivo y completó la increíble remontada en apenas 14 vueltas, menos de la mitad de las 30 que habían sido establecidas originalmente.

Así, Max Verstappen terminó en lo más alto después de haber largado último y superar a un centenar de participantes en una competencia que rápidamente se convirtió en una de las demostraciones más llamativas de su velocidad fuera de la Fórmula 1. Jacky Martens y Zac Alsop completaron las posiciones de privilegio en una jornada que tuvo al neerlandés como absoluto protagonista.