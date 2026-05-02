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Con mayoría de suplentes, Boca quiere terminar la fase regular en lo más alto

El equipo de Úbeda ya está clasificado y buscará en Santiago del Estero quedarse con el primer puesto de la fase regular para definir todas las instancias decisivas en La Bombonera.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 11:34
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Giménez será titular en el ataque de Boca ante Central Córdoba

Se cierra la fase de grupos del Torneo Apertura de la Liga Profesional.  Boca visita a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 16.15 con mayoría de suplentes, pero con el objetivo de cerrar como líder del Grupo A.

Pensando en dar un paso a la clasificación en Copa Libertadores entre semana, el Xeneize lleva un elenco alternativo para cerrar una fase donde ya lo tiene clasificado a octavos de final. Suma 27 puntos, estando segundo a una unidad del líder Estudiantes.

Con el fin de la racha de 14 partidos sin perder, Úbeda planteará un elenco sin muchos titulares; jugadores como Ángel Romero, Alan Velasco, “Chango” Zeballos y Milton Giménez serán desde el inicio. Solo Brey repetiría en el arco.

En frente estará el ferroviario, sin chances de clasificación y con un flojo presente en el torneo local. El elenco de Luca Pusineri va por un triunfo histórico de local, que le permita pensar de otra forma de cara a la próxima competencia post mundial.

Ambos equipos se enfrentaron en 13 oportunidades, Boca ganó en 8 ocasiones, el elenco santiagueño lo hizo en 2, mientras que empataron en 3 ocasiones.

Probables formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido

  • Hora: 16.15.
  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • Estadio: Madre de Ciudades.
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