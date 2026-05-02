Con mayoría de suplentes, Boca quiere terminar la fase regular en lo más alto

Se cierra la fase de grupos del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Boca visita a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 16.15 con mayoría de suplentes, pero con el objetivo de cerrar como líder del Grupo A.

Pensando en dar un paso a la clasificación en Copa Libertadores entre semana, el Xeneize lleva un elenco alternativo para cerrar una fase donde ya lo tiene clasificado a octavos de final. Suma 27 puntos, estando segundo a una unidad del líder Estudiantes.

Con el fin de la racha de 14 partidos sin perder, Úbeda planteará un elenco sin muchos titulares; jugadores como Ángel Romero, Alan Velasco, “Chango” Zeballos y Milton Giménez serán desde el inicio. Solo Brey repetiría en el arco.

En frente estará el ferroviario, sin chances de clasificación y con un flojo presente en el torneo local. El elenco de Luca Pusineri va por un triunfo histórico de local, que le permita pensar de otra forma de cara a la próxima competencia post mundial.

Ambos equipos se enfrentaron en 13 oportunidades, Boca ganó en 8 ocasiones, el elenco santiagueño lo hizo en 2, mientras que empataron en 3 ocasiones.

Probables formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido