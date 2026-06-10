A días del inicio del Mundial 2026, Kylian Mbappé volvió a convertirse en el protagonista de una polémica que sacude a Francia. El capitán de los "Bleus", que había sido autorizado para abandonar la concentración por motivos personales, fue visto en Madrid junto a la actriz española Ester Expósito, una aparición que no tardó en generar revuelo y encender las críticas de los hinchas franceses.

Las imágenes de ambos recorrieron rápidamente las redes sociales y los medios europeos, alimentando todo tipo de comentarios en un momento especialmente sensible para la selección francesa. Aunque la salida del delantero del Real Madrid contaba con el visto bueno del cuerpo técnico de Didier Deschamps, muchos aficionados consideraron inoportuno el viaje y cuestionaron que una de las máximas figuras del equipo se alejara del grupo en plena preparación para la Copa del Mundo.

Aunque desde la Federación Francesa no hubo reproches oficiales y remarcaron que el permiso fue concedido de manera formal, el contexto no ayudó a calmar los ánimos. Francia se encuentra a días de iniciar su camino en la Copa del Mundo y el rendimiento reciente de Mbappé ya venía siendo objeto de análisis y críticas por parte de la prensa y los hinchas.

La situación tomó todavía más temperatura porque el atacante del Real Madrid arrastra rumores de diferencias con algunos integrantes del plantel, versiones que nunca fueron confirmadas oficialmente pero que reaparecieron con fuerza a raíz de este episodio. En el fútbol, cuando los resultados no convencen, cualquier gesto se magnifica y las especulaciones encuentran terreno fértil.

En las redes sociales, muchos aficionados interpretaron el viaje como una señal equivocada en un momento en el que el equipo necesita máxima concentración. Otros, en cambio, defendieron al goleador y recordaron que contaba con autorización para ausentarse, por lo que no existió ninguna falta disciplinaria.

Lo cierto es que, una vez más, Mbappé quedó en el centro de la escena. El hombre llamado a liderar a Francia en la búsqueda de una nueva estrella mundialista llega al torneo rodeado de expectativas, presión y ahora también de una polémica que alimenta los interrogantes sobre el clima interno de uno de los grandes candidatos al título.