La monumental estatua de Lionel Messi que se construye en Cutral Co se hace notar. Esta vez, el reconocimiento cruzó fronteras y atravesó el océano Atlántico para llegar a las páginas de Le Monde, uno de los diarios más prestigiosos de Francia, que dedicó una extensa crónica al proyecto que busca homenajear al capitán de la Selección Argentina campeona del mundo.

En su publicación, el medio francés describió el impactante traslado de las enormes piezas que conformarán la escultura y el singular paisaje de la Patagonia neuquina donde se levanta la obra.

“Transportados en un remolque durante varios kilómetros a través de la árida estepa de la Patagonia argentina, vastas llanuras salpicadas de matorrales secos azotados por el viento. Al igual que estos paisajes, la estatua de Messi será impresionante”, destacó Le Monde.

El medio francés resaltó tanto la magnitud de la obra como el impacto turístico que podría generar para la localidad neuquina.

El artículo también ubica geográficamente el proyecto: “A lo largo de una carretera en la pequeña localidad de Cutral Co (provincia de Neuquén, al oeste de Argentina)”, poniendo en contexto la magnitud de una iniciativa que ya despierta interés internacional.

La crónica, firmada por la corresponsal en Buenos Aires, Flora Genoux, pone en valor el trabajo del escultor local Aldo Beroisa, creador de la obra y vecino de Cutral Co. El artista es el responsable de dar forma al monumento de 26 metros de altura que mostrará a Messi arrodillado, levantando la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022, en una de las imágenes más emblemáticas de la historia del deporte argentino.

La inauguración de la estatua se retrasó por las condiciones climáticas en la región y la imposibilidad de avanzar con la obra.

Desde Francia, el prestigioso periódico resaltó no solo el desafío artístico y técnico que implica la construcción de la escultura, sino también el impacto que podría generar para la ciudad. Según señala la publicación, el monumento representa una apuesta estratégica para posicionar a Cutral Co como un destino turístico de relevancia internacional y diversificar su perfil económico más allá de la actividad hidrocarburífera.

Además, Le Monde menciona la ambición de que la obra pueda ingresar al Libro Guinness de los Récords como una de las esculturas más grandes dedicadas a un deportista, un objetivo que refuerza la trascendencia del proyecto.

La repercusión en uno de los medios más influyentes de Europa confirma que la estatua de Messi ya no es solamente una obra local. Antes incluso de su inauguración, el monumento se transformó en un símbolo de identidad, orgullo y proyección internacional para Cutral Co y para toda la provincia de Neuquén.