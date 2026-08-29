Un nuevo escándalo sacude al mundo Boca. En las últimas horas, la influencer Valentina Salcedo denunció haber sido víctima de una brutal agresión en las inmediaciones de La Bombonera y apuntó directamente contra personas vinculadas a Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano del presidente xeneize, Juan Román Riquelme.

Según relató la joven a través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, el episodio ocurrió en la previa del encuentro que Boca le ganó 1-0 a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Salcedo aseguró que fue interceptada por cuatro mujeres cuando se dirigía al estadio junto a dos amigas y que el ataque habría sido premeditado.

“Me pegaron para matarme. Si no fuera por mis amigos, tenía toda la cara cortada”, escribió la influencer al describir la violencia sufrida. De acuerdo con su testimonio, recibió golpes de puño, fue tomada de los cabellos y continuó siendo golpeada mientras se encontraba en el piso.

La denuncia tomó aún mayor repercusión por la gravedad de las acusaciones. Salcedo sostuvo que una de las agresoras portaba un arma blanca y que el objetivo era lesionarla en el rostro. “Hoy la mano derecha del Chanchi Riquelme, Ezequiel Benvenutto, mandó a cuatro mujeres con una punta a rayarme la cara”, afirmó en una de sus historias de Instagram.

La influencer también vinculó directamente a Cristian Riquelme con lo sucedido y aseguró que no sería la primera vez que recibe amenazas relacionadas con su entorno.

“No es la primera vez que el Chanchi Riquelme me amenaza por terceros. Es la persona más oscura y turbia que conocí en mi vida”, manifestó en otra de sus publicaciones, una frase que rápidamente se viralizó y generó un fuerte impacto en redes sociales.

Además, Salcedo hizo referencia al presidente de Boca, aunque aclaró que no lo responsabiliza directamente por la agresión. Sin embargo, fue contundente al cuestionar el entorno que rodea al club. “Román, esta es tu gente. Sos cómplice por permitir todo esto”, escribió.

Respaldo a la denuncia de Salcedo

La denuncia también fue respaldada públicamente por el periodista Pablo Carrozza, pareja de la influencer, quien informó que los hechos ya fueron denunciados ante la Justicia y que se aportaron elementos para que las autoridades investiguen lo ocurrido.

Según indicó Carrozza, tanto Ezequiel Benvenutto como Cristian Riquelme quedaron señalados en la presentación realizada por la víctima, aunque será la Justicia la encargada de determinar si existe algún tipo de responsabilidad en el episodio.

Hasta el momento, ni Cristian “Chanchi” Riquelme, ni Ezequiel Benvenutto, ni Boca emitieron comunicados o declaraciones públicas en respuesta a las acusaciones realizadas por Salcedo.

Mientras avanza la investigación, el caso ya generó una enorme repercusión en el mundo Boca y volvió a poner el foco sobre el entorno dirigencial del club en medio de una denuncia de extrema gravedad.