Regreso a La Bombonera esperado por el hincha e histórico para Boca que por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2026 presentará ante Lanús un 11 con mayoría de jugadores formados en su predio.

La lista incluye a nombres en todas las líneas, pero sólo con el estreno de Facundo Herrera como titular. Los cinco restantes ya suman un poco más de experiencia, como el caso del marcador central Lautaro Di Lollo que acompañará en la zaga al defensor de los rulos. Mientras que por el lateral derecho, Dylan Gorosito ya se convirtió en una rueda de auxilio confiable para el entrenador.

Facundo "Jagger" Herrera será titular por primera vez ante Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

En la mitad de la cancha, Milton Delgado es la voz cantante de un sector clave, al que se suma Camilo Rey Domenech. Y en la ofensiva, la gran revelación del semestre: Leonel Flores acompañará al uruguayo Miguel "La Bestia" Merentiel.

Arruabarena, un técnico que da oportunidades

Rodolfo Arruaberrena ha regresado dispuesto a brindar oportunidades a los juveniles del club. La desafortunada lesión de Tomás Aranda detuvo un proceso de consolidación importante para el 10 que era pieza indiscutible.

Flores es otro de los nombres propios de sus decisiones, lo mismo que Gorosito y ahora escala la figura de Herrera.

Formación de Boca

El once confirmado de Boca para recibir a Lanús será: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech; Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores, Miguel Merentiel DT: Rodolfo Arruabarrena.