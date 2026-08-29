Boca le ganó a Lanús 1 a 0 por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional en lo que es el regreso del Xeneize a su casa luego de un mes en el Tomás Ducó por el mal estado del campo de juego.

A los dos minutos, el conjunto visitante estuvo a punto de tomar ventaja en el resultado, a la salida de un tiro de esquina que tuvo conexión aérea con la cabeza de Felipe Peña Biafore y la pelota terminó dando en el travesaño del arco defendido por Álvaro Montero.

El conjunto Granate monopolizó la tenencia de pelota desde el arranque del partido y superados los diez primeros minutos del partido inquietó al dueño de casa que no logra instalarse en campo rival y sólo corre tras los movimientos coordinados del rival.

A los 13 minutos debió haber sido expulsado el delantero Xeneize Leonel Flores quien fue con la pierna peligrosamente en plancha contra Sasha Marcich. El VAR no llamó y, para Pablo Dóvalo, la acción sólo fue merecedora de tarjeta amarilla.

A los 17 minutos, vuelve a salvarse Boca. Dylan Aquino se metió el área a pura gambeta por la izquierda del ataque y sacó un ramate cruzado que se fue desviado por centímetros, sobre el ángulo superior izquierdo del arco defendido por el colombiano Montero.

Una jugada más tarde, una corrida de Flores terminó en remate peligroso sobre el arco de Lanús y a partir de ese momento el manejo de la pelota cambió de dueño y Boca equilibró las acciones de la primera parte.

Como era de esperar, el ingreso de Leandro Paredes desde el banco de suplentes no se hizo esperar y con el 0 a 0 inamovible, el campeón del mundo reemplazó al juvenil Camilo Rey Domenech a los 15 minutos, mientras que en ofensiva se retiraron Alan Velasco y Miguel Merentiel para permitir los ingresos de Sebastián Villa y Enner Valencia.

Rápidamentre, las modificaciones tienen impacto en el juego y es Villa quien provoca la primera gran atajada de Losada a los 21 minutos.

Ya en tiempo adicionado al reglamentario, el arquero de Boca, Montero, evitó la caída de su equipo ante el intento de Wilk.

Segundos más tarde, el Xeneize respondió con la definición de Tomás Belmonte, picando la pelota sobre la salida de Losada y tras un gran pase de Santiago Ascacibar, de flojo partido hasta ese momento.

Síntesis

Boca 1: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech; Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores, Miguel Merentiel DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús 0: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich;Franco Watson, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol: ST 45+3 Tomás Belmonte (B).

Cambios: al inicio del ST Allan Wlk por Valois (L), 15' Leandro Paredes por Rey Domenech (B), Sebastián Villa por Velasco (B) y Enner Valencia por Merentiel (B), 24’ Matías Sepúlveda por Aquino (L) y Lucas Besozzi por Salvio (L), 34' Kevin Zenón por Flores (B) y Tomás Belmonte por Delgado (B), 35' Benjamín Acosta por Watson (L), 45' Agustín Medina por Peña Biafore (L).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.

La previa

En un duelo clave para ambos equipos pensando en los playoffs, el conjunto que dirige Rodolfo Arruebarrena regresa a casa después de tres cotejos disputados en la cancha de Huracán. Su última presentación fue empate en Avellaneda contra Racing 1-1.

El objetivo es claro: afianzarse en el torneo local, sin perder mirada al cotejo del próximo miércoles por Copa Argentina ante Vélez. Para este juego ante el Granate, el “Vasco” tiene ausencias de peso como la de Tomás Aranda, quien se fracturó el peroné y no jugará hasta el 2027. Al juvenil se suman Marco Pellegrino, Leandro Lozano y Ayrton Costa, aunque recupera a Lautaro Di Lollo. En tanto Leandro Paredes tendría actividad, pero no jugaría los 90’.

Enfrente estará Lanús, que llega con una situación similar al Xeneize: 7 puntos producto de un triunfo y cuatro empates, y si otra competencia en el resto del año. Igualar en su último partido 1-1 ante Argentinos juniors de local. Un buen resultado en la bombonera para el equipo de Pellegrino, lo pondrá en carrera para meterse entre los 8 mejores de la zona y pelear por la clasificación.

El historial entre ambos indica que jugaron 148 encuentro oficiales, boca ganó 82, Lanús festejó en 26 oportunidades, mientras que empataron en 40 ocasiones. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo con victoria por 3-0 para el xeneize.