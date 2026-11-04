Los Canales Golf Club de Plottier será escenario de la segunda edición del YPF Neuquén Invitational by Macro 2026, un torneo que reunirá a destacados profesionales del golf argentino y jugadores con experiencia internacional.

La expectativa es grande después de una primera edición que dejó muy buenos resultados. Así lo expresó Adrián Alonso, presidente de la Comisión de Golf de Los Canales, quien destacó el crecimiento de la convocatoria. "El año pasado, que fue la primera edición, nos fue muy bien. Eso nos dio el empuje para lograr armar este segundo año y tener muchos más jugadores. Estamos muy felices y esperamos que esto sea una fiesta para toda la provincia", señaló.

Alonso también resaltó las condiciones del campo de juego, de 18 hoyos, y consideró que presenta características atractivas para los profesionales. "Es una cancha que se defiende mucho con el rough, el agua y la arena de los bunkers. Entendemos que es muy atractiva para todos los profesionales que vienen a jugar", explicó.

Uno de los protagonistas será el neuquino Juan Arozena, quien valoró especialmente la posibilidad de competir en su provincia y compartir la semana con familiares y amigos."Es algo lindo, que se disfruta. Es difícil que te toque una semana en el año jugar en tu casa. Estoy disfrutando de estar con mi familia, mis hermanos, mis viejos y mis amigos, todos acá en Neuquén", expresó.

Sobre el nivel de los participantes, Arozena destacó que habrá jugadores con experiencia en los principales circuitos internacionales. "El field de esta semana es muy bueno. Hay jugadores que han jugado y ganado en el PGA Tour, y también en el Korn Ferry Tour. El nivel este año ha mejorado muchísimo", afirmó.

Además, se ilusionó con el futuro del certamen y la posibilidad de que siga creciendo: "Hay que aprovechar esta semana para que el año que viene sea mejor. Que pueda convertirse en un torneo internacional sería espectacular".

La competencia principal se desarrollará durante cuatro jornadas, bajo la modalidad de 72 hoyos, y el ganador será quien acumule la menor cantidad de golpes. La entrada será libre y gratuita para quienes quieran acercarse a disfrutar del espectáculo. Los mejores jugadores de golf de Argentina estan esta semana en Neuquén, dónde podrán verlos con entrada libre y gratuito.

La nota al golfista Juan Arozena