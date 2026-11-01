Rodolfo Arruabarrena: Su historia ante River como jugador y DT

Este domingo, desde las 15 en La Bombonera, Rodolfo Arruabarrena dirigirá su décimo partido frente a River Plate. El entrenador de Boca Juniors enfrentará al Millonario por vigesimocuarta vez en su vida -las otras 14 fueron como jugador- y tiene un mejor balance en su etapa como futbolista que en su trayectoria como técnico.

Como jugador, El Vasco disputó 14 partidos oficiales frente a River vistiendo las camisetas de Boca Juniors y de Tigre. Su primer encuentro no le trae gratos recuerdos, ya que fue expulsado a los 70 minutos en el empate sin goles por la Supercopa de 1994. Por el Apertura de ese mismo año sufrió una dolorosa derrota por 3 a 0 en La Bombonera. Su primera victoria fue el 18 de junio del 1995, día en el que los dirigidos por Silvio Marzolini se impusieron 4 a 2 en el Monumental con goles de José Luis Saldaña, Alberto Márcico, Alphonse Tchami y Rubén Da Silva.

El 11 de abril de 1998, en una victoria del Xeneize por 3 a 2, convirtió su único gol en Superclásicos. De cabeza, a los 73 minutos, puso el 3 a 1 parcial para los comandados por el Bambino Veira. Sobre el final, Marcelo Salas maquillaría el resultado.

El último partido del Vasco ante River con la camiseta de Boca fue nada menos que la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores del 2000. Fue un espectador de lujo del 'Muletazo' de Palermo y protagonizó una de las victorias más recordadas del conjunto de la Ribera sobre su eterno rival. Y su último partido en general también es muy recordado: disputó los 90 minutos en la goleada por 5 a 1 de Tigre en el Monumental por el Clausura 2010.

Como técnico su camino fue al revés, primero lo enfrentó con Tigre y luego con Boca. Con el Matador igualó sin goles en la primera fecha del Clausura 2011 y cayó 3 a 2 por el Inicial 2012. Dos años más tarde, ya en el Xeneize, dirigió su primer Superclásico: fue 1 a 1 en el Monumental con goles de Lisandro Magallán y Germán Pezzella bajo una lluvia torrencial.

Luego llegaría la primera de las eliminaciones dolorosas: la Sudamericana 2014. Su Boca no pudo sacar ventaja en un partido de ida recordado más por las patadas que por el juego y, en la vuelta, cayó 1 a 0 con gol de Leonardo Pisculichi. Meses más tarde, por la Libertadores 2015, volvió a quedar afuera ante su eterno rival. En este caso los de Marcelo Gallardo se impusieron 1 a 0 en el primero de los encuentros gracias a un gol de Carlos Sánchez de penal, mientras que la revancha no se pudo completar a causa del lamentable episodio del gas pimienta.

Pero en el ámbito local el Vasco tuvo una mejor suerte: en la Liga 2015 su equipo se impuso tanto en La Bombonera como en el Monumental. En casa ganó 2 a 0 con goles de Cristian Pavón y Pablo Pérez sobre el final, mientras que en territorio ajeno logró un festejado triunfo por 1 a 0 gracias a un tanto de Nicolás Lodeiro. Aquel fue el último partido de Arruabarrena ante River como entrenador. Este domingo intentará igualar un historial que por el momento es desfavorable.

El historial de Rodolfo Arruabarrena ante River

Como jugador:

Partidos: 14

Victorias: 6

Empates: 4

Derrotas: 4

Goles: 1

Expulsiones: 1

Como entrenador:

Partidos: 9

Victorias: 2

Empates: 4

Derrotas: 3