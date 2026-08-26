Dos escenas ocurridas con apenas cuatro días de diferencia instalaron una fuerte preocupación alrededor de Jamal Musiala. El futbolista del Bayern Múnich sufrió breves descompensaciones mientras disputaba encuentros amistosos y debió recibir asistencia dentro del campo, ante la mirada angustiada de sus compañeros y del público.

La más reciente se produjo frente al Heidenheim, apenas seis minutos después de su ingreso. El jugador quedó inmóvil sobre el césped y quienes estaban cerca se apresuraron a rodearlo para protegerlo mientras llegaban los médicos. La repetición del cuadro incrementó las dudas sobre su estado y abrió numerosos interrogantes acerca de su continuidad deportiva.

Frente a las especulaciones, Jamal Musiala utilizó sus redes sociales para explicar que conoce el origen de esos episodios y que está acompañado por profesionales. “Afronto esto con la aprobación de especialistas. Tengo una disfunción neurológica que puede provocar estos episodios que parecen alarmantes, pero que hoy forman parte de mi día a día”, manifestó.

En términos generales, una disfunción neurológica es una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso que puede interferir momentáneamente en las señales enviadas por el cerebro. En el caso de Jamal Musiala, se manifestaría mediante crisis de ausencia breves y transitorias, capaces de provocar una desconexión momentánea o una pérdida temporal de la conciencia. Su declaración no permite establecer un diagnóstico más específico.

El episodio anterior había ocurrido durante otro amistoso del Bayern Múnich. Después de ingresar en el complemento y convertir un gol, el mediocampista permaneció tendido durante algunos segundos y tuvo que abandonar el partido. En un primer momento, desde el club relacionaron lo sucedido con la deshidratación y las altas temperaturas soportadas durante el encuentro.

Lejos de ocultar el cuadro, el alemán explicó que tomó la decisión de continuar con su actividad después de conversar con los médicos que siguen su evolución. “Tras una estrecha consulta y constante comunicación con los especialistas, fue mi decisión personal afrontar este reto y, con la aprobación de los neurólogos, seguir haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir disfrutando de mi pasión”.

De cara al inicio de la competencia oficial, el cuerpo médico del Bayern mantendrá un seguimiento permanente sobre Jamal Musiala. Aunque el futbolista aseguró que la condición está controlada y que no supone un peligro adicional para su salud, la sucesión de ambos episodios obligará a evaluar con especial atención cada paso de su regreso a la máxima exigencia.