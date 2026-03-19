La historia de Melina García es un ejemplo de talento, dedicación y perseverancia. La joven nadadora neuquina, del club Santafesino, consiguió un lugar en el seleccionado argentino de Natación y se prepara para competir del 4 al 7 de junio en el campeonato Sectional Southern Zone 2026 en Florida, Estados Unidos.

Desde los 3 años, Melina vive y respira natación. Hoy, con 13 años, su esfuerzo y sus destacadas actuaciones, como el subcampeonato en los 100 metros espalda en el nacional de mejores e infantiles, le valieron la convocatoria a la selección argentina. Allí competirá en modalidades de espalda y mariposa, buscando sumar experiencia y medirse con los mejores deportistas del continente y del mundo.

El camino hacia Estados Unidos no fue fácil. La participación de Melina debía ser autofinanciada, con un costo cercano a los 5.650 dólares. Entre el club, la familia y la comunidad, comenzaron diversas acciones para recaudar fondos. La cobertura de Prima Multimedios contribuyó a dar visibilidad a la historia de la joven y a impulsar la campaña solidaria. Finalmente, la provincia del Neuquén se sumó al esfuerzo con un aporte económico que supera los cinco millones de pesos, asegurando que Melina pueda cumplir su sueño.

“Me siento honrada por llegar a la selección nacional y medirme con otros deportistas del mundo”, aseguró Melina, mientras detalla su intensa rutina de preparación: entrenamientos dobles a las 5:30 de la mañana y por la tarde, sesiones de gimnasio dos veces por semana y pilates. Cada detalle está orientado a mejorar la explosividad, resistencia y la técnica subacuática, un elemento clave para sus pruebas de 50, 100 y 200 metros espalda y 100 metros mariposa.

Desde el gobierno provincial, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó la importancia de acompañar a los jóvenes talentos: “Detrás de cada deportista hay años de esfuerzo, familias que acompañan y una comunidad que se siente representada cuando un neuquino compite en el mundo. Queremos que puedan desarrollarse en el deporte sin resignar sus proyectos de vida”.

El club Santafesino también reconoció el apoyo del gobierno: “Gracias al gobernador Rolando Figueroa, la ministra Codermatz y todo el equipo de Deportes, Melina puede concretar este sueño”, expresaron desde la institución.

La historia de Melina García refleja cómo la constancia, el talento y el acompañamiento institucional pueden abrir caminos internacionales. La joven nadadora no solo llevará los colores de la Argentina, sino también el orgullo de Neuquén, dejando en claro que con esfuerzo y pasión, los sueños pueden cruzar fronteras.