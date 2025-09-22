Otro podio para Iñaki Basiloff, ahora fue plata en los 400 libres en el Mundial de Para natación

Se desarrolla en Singapur, el campeonato mundial de Para Natación, competencia que tiene a la delegación Argentina compitiendo en las diferentes categorías. EL neuquino Iñaki Basiloff cosechó su segunda medalla, esta vez de plata, cerrando su participación cumpliendo en la gran cita.

El domingo por la madrugada, el nadador campeón Paraolímpico había conseguido la medalla de oro de los 200 mts medley, revalidando la dorada que había cosechado en París, y ahora llegó el turno de los 400 libres, otra de sus especialidades.

Con un tiempo de 4:43:76, se quedó con el subcampeonato, por detrás del italiano Federico Bicelli (4:39:52) y por delante de Aleksei Ganiuk, quien registró 4:55:00. En los últimos juegos Paralímpicos, el argentino había se había quedado con el bronce.

Con esta actuación, Basiloff cierra su participación con un oro y una plata, revalidando todo lo hecho el año pasado en París, y sigue como el mejor nadador del país.

La gran cita mundialista, que comenzó el domingo 21 y se extenderá hasta el 27, y tiene a Argentina compitiendo, Además de Basiloff, dicen presente Nadia Báez, Nicolás Rivero, Elizabeth Noriega, Germán Arévalo, y Analuz Pellitero. El cuerpo técnico que acompaña al equipo está compuesto por Fernanda Ten (DTN Nacional), Jorge García, Edith Arraspide y Fernando Mihovich.