La nadadora neuquina Melina García del club Santafesino fue convocada para integrar el seleccionado argentino de Natación que competirá en el mes de junio en el campeonato Sectional Southern Zone 2026 que se disputará en Florida EEUU. Producto de que su participación deberá ser auto gestionada económicamente, es que tanto el club, como padres están realizando diferentes eventos para recaudar fondos.

Comenzó a nadar desde los 3 años y hoy con 13, tiene la gran oportunidad de representar al país en Estados Unidos. En la actualidad es parte del club Santafesino, con quien estuvo en el nacional de mejores e infantiles en el mes de diciembre, quedando subcampeona en los 100 espalda.

Producto de su gran actuación durante toda la temporada, es que la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) la convocó para la competencia que se disputará en el mes de junio, que tendrá a la neuquina en las modalidades espalda y mariposa.

Ante la gran chance, el obstáculo a superar fuera de la pileta es conseguir los fondos para decir presente en Estados Unidos, ya que su participación debe ser autofinanciada, cubriendo un gasto de 5.650 dólares en tres cuotas (Febrero, marzo y abril) es por ello que comenzó la búsqueda de fondos por parte de la institución y familiares.

En los próximos días, el Club Santafesino lanzará una rifa solidaria, y al mismo tiempo están en búsqueda de donaciones para realizar un Bingo, ambas acciones con el fin de conseguir los fondos necesarios. Además de un Alias para cualquier tipo de donación:

La competencia se realizará en Ocala, entre los días 4 y 7 de junio inclusive. Argentina competirá en categorías Cadetes, Juveniles, Junior, y mayores, tanto en damas como en caballeros. El Sectional Southern Zone, es una competencia regional dentro del circuito de USA Swimming. La competencia de alto nivel reúne a atletas de diferentes lugares de la zona Sur de Estados Unidos y países invitados.