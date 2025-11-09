La Municipalidad de Neuquén incorporó una nueva competencia a la agenda deportiva de la ciudad, la primera edición de la Copa Natación reunió a casi 100 deportistas locales y de localidades vecinas. El certamen se llevó a cabo en natatorio del Club Camioneros, ubicado sobre calle Lanín, destinado a nadadores master, mayores de 18 años. La fiscalización estuvo a cargo de jueces nacionales, bajo el reglamento de World Aquatics, garantizando stándares internacionales en cada prueba.

El subsecretario de Vida Activa, Sebastián Tapia, destacó que este tipo de propuestas buscan potenciar el deporte en la ciudad. “En la gestión del intendente Mariano Gaido la actividad física es fundamental, es una herramienta para la inclusión, la salud y el desarrollo”, señaló. Tapia describió la jornada como “muy agradable, más allá del clima”, y destacó que se trató de una competencia dinámica, con pruebas cortas de 25, 50 y 100 metros en diferentes estilos. Además, remarcó el acompañamiento del público: “Estamos muy contentos, hubo mucha gente. Además de los deportistas, vinieron familiares y amigos a alentar. También participó la escuela municipal de natación adaptada”.

Asimismo, subrayó la importancia del torneo para la Municipalidad como también para el programa Elijo Activarme, al recordar que la propuesta nació después de la pandemia como una actividad recreativa para promover la seguridad en el agua. “Con el tiempo, el grupo creció, empezó a entrenar y animarse a competir, convirtiéndose en un fiel representante de la Municipalidad en distintas competencias regionales”, añadió.

Además, contó, que en línea con el compromiso ambiental, las medallas fueron ecológicas, y señaló que hubo participación de deportistas de Allen, Cutral Có y General Roca. “Pasamos un sábado súper agradable, con alegría y diversión junto a las familias. Esperamos que el año que viene podamos formar parte del circuito federativo”, finalizó Tapia.

Todos los participantes recibieron un kit nutricional y de hidratación que incluyó frutas, frutos secos, barras de cereal y bebidas deportivas.