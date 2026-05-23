La preparación de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026 ya comenzó y, aunque todavía falta para conocer la lista definitiva, Roberto Ayala decidió contar cómo trabaja el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni en la intimidad. El exdefensor sorprendió al revelar el sistema interno que utilizan para analizar a cada futbolista antes de tomar la decisión final.

En una conversación relajada con el periodista Juan Pablo Varsky, el actual ayudante de campo explicó que la elección de convocados no depende únicamente del entrenador. Según contó, existe una dinámica colectiva donde cada integrante del cuerpo técnico arma su propia nómina antes de compartirla con el resto.

El histórico exjugador de la Selección Argentina aseguró que el proceso ya había sido utilizado antes del Mundial de Qatar 2022 y que volverá a implementarse de cara a la próxima Copa del Mundo. “Todas las veces nos decía… ‘van haciendo la lista, tiene cada uno la lista’”, relató el “Ratón” sobre las instrucciones de Lionel Scaloni.

Sin embargo, Ayala dejó claro que, más allá de las opiniones individuales, la palabra definitiva siempre pertenece al entrenador campeón del mundo. “Después decide Scaloni”, explicó, marcando la fuerte conducción que mantiene el DT dentro del grupo de trabajo que logró conquistar el título en Qatar.

Durante la charla, Juan Pablo Varsky también quiso saber si existían diferencias importantes entre las listas que armaban los integrantes del cuerpo técnico. La respuesta de Ayala dejó en evidencia la enorme conexión que existe dentro del staff técnico de la “Albiceleste”.

“No, ¿sabés que no? O sea, uno arriba, uno abajo, muy poco”, confesó el exdefensor, dejando en claro que el consenso suele aparecer de manera natural. Además, detalló quiénes participan de esas reuniones claves donde se debate cada convocatoria pensando en el Mundial 2026.

La estrategia que usan para elegir los convocados

Entre los protagonistas de esas charlas aparecen nombres fundamentales como Pablo Aimar, Walter Samuel, Martín Tocalli y el preparador físico Luis Martín, además de Scaloni. “Abre el juego y bueno, más que nada para ir hablando y van saliendo cosas”, explicó Ayala sobre la dinámica interna.

Mientras crece la expectativa por conocer quiénes serán los elegidos para defender el título en el Mundial 2026, las declaraciones del “Ratón” permitieron descubrir parte del funcionamiento secreto de uno de los cuerpos técnicos más exitosos de la historia de la Selección Argentina, donde el debate existe, pero el liderazgo de Lionel Scaloni sigue siendo indiscutido.