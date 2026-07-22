La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un fuerte impacto en el plantel y también abrió interrogantes sobre el futuro de varias de sus figuras. Entre ellas aparece Emiliano "Dibu" Martínez, cuyo mensaje en redes sociales hizo crecer las versiones sobre un posible retiro del equipo nacional.

En ese contexto, quien rompió el silencio fue Alberto Martínez, padre del arquero, que habló sobre el presente de su hijo tras el regreso al país. Aunque reconoció que el golpe por la derrota fue importante, aseguró que el campeón del mundo afronta este momento con la tranquilidad de haber entregado todo durante el torneo. "Dentro de todo, está bien porque sabe que se trabajó de la mejor manera", afirmó.

Las dudas comenzaron luego de que Dibu Martínez publicara un sentido texto en Instagram acompañado por imágenes de la Copa del Mundo. Allí escribió: "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más", palabras que reflejaron la enorme frustración por haber quedado a un paso de un nuevo título.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue el cierre de su publicación. Dibu Martínez expresó: "La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado". Ese mensaje alimentó las especulaciones sobre una posible despedida de la Selección Argentina.

Consultado directamente sobre esa posibilidad, Alberto Martínez prefirió no involucrarse en la decisión de su hijo. "Eso no me pregunten a mí. Soy el padre, él tendrá que decidir sus cosas. Tiene 33 años", respondió, dejando en claro que la determinación dependerá exclusivamente del arquero cuando considere que es el momento adecuado.

El padre del futbolista también destacó el compromiso del grupo dirigido por la Selección Argentina y recordó las complicaciones físicas que atravesaron varios referentes durante la final. "Los chicos dieron todo lo que tenían que dar. Nicolás Tagliafico salió rengo, el Cuti Romero y Lisandro Martínez se lastimaron", señaló para remarcar el esfuerzo del plantel.

Habló el papá del Dibu

Además, contó cómo vive en primera persona el enorme cariño que los hinchas sienten por Emiliano Martínez. "En mi casa tengo papelitos, regalos... Ahí uno se da cuenta quién es Emiliano Martínez", comentó con emoción al referirse al reconocimiento permanente que recibe el arquero por parte de los fanáticos.

Por último, evitó confirmar si su hijo viajaría a Mar del Plata para descansar después del Mundial y respondió con humor: "No puedo decir si Emiliano viene a Mar del Plata, pero saben que soy mentiroso". Horas después, la incógnita quedó despejada cuando el arquero del Aston Villa llegó a su ciudad natal para reencontrarse con su familia.