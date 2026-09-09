Miguel Merentiel volvió a ser protagonista con la camiseta de Boca y alcanzó una cifra que refleja su importancia dentro del equipo: ya son 21 las veces que el delantero uruguayo convirtió el primer gol del Xeneize en un partido. Por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana, marcó el 1-0 para el Xeneize ante San Pablo.

El dato posiciona a Merentiel como uno de los principales responsables de abrir los encuentros para Boca durante su etapa en el club. Su capacidad para aparecer en el área y marcar en los primeros tramos de los partidos se convirtió en una de las características más destacadas de su juego.

El último antecedente fue ante San Pablo, cuando volvió a ser el encargado de romper el cero y poner a Boca 1-0. De esta manera, el atacante sumó una nueva aparición en una estadística que evidencia su influencia ofensiva, le dió la ventaja al elenco argentino en la ida de los cuartos de final.

En la presente temporada en competencias internacionales, el delantero apareció en tres oportunidades: abrió el marcador ante Cruzeiro en el empate 1-1, luego convirtió ante O'Higgins de Chile, en la serie de Playoffs en Sudamericana, y el último ante el elenco brasileño.

Desde su llegada al club, Merentiel se consolidó como una de las principales alternativas de ataque y, con el paso de los partidos, también construyó un registro particular: 21 goles para abrir el marcador de Boca, siendo un total de 61 con la camiseta azul y oro. Una cifra que explica, en parte, el peso que tiene el uruguayo en el ataque xeneize y su capacidad para marcar el rumbo de los partidos.

Los 21 goles de Merentiel para abrir el marcador: