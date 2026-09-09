Con cuatro clásicos convocantes, y los boletos para la tercera categoría del básquet argentino en juego, se pone en marcha este fin de semana la edición 2026 del Pre federal, Torneo que reúne a los equipos de Neuquén y Rio Negro en zona ascenso y campeonato.

La cuenta regresiva llegó a su fin. El básquet regional vuelve a ponerse en marcha con una nueva edición de la competencia enmarcada dentro de la Región 7 de la Confederación Argentina de Básquet, torneo que reúne a los principales equipos de Neuquén y Río Negro y que este año promete una temporada de mucha paridad, y definiciones apasionantes.

La Zona Campeonato estará integrada por ocho equipos: Independiente de Neuquén, Pacífico, Centro Español de Plottier, Club Plottier, Pérfora, Petrolero Argentino, Deportivo Roca y Atlético Regina. La competencia comenzará el viernes 11 de septiembre y tendrá 16 jornadas de fase regular: dos ruedas más dos clásicos adicionales.

El campeonato tendrá un inicio ideal para los hinchas y la convocatorio, ya que la primera jornada estará marcada por cuatro clásico: Pacífico vs. Independiente, en el Viejo Ramírez. Centro Español vs. Club Plottier, en El Templo. Petrolero Argentino vs. Pérfora, en Plaza Huincul.}, y Deportivo Roca vs. Atlético Regina, en General Roca.

Independiente y Regina buscarán la plaza a la Liga Federal 2027

En línea de candidatos, tres equipos pican en punta: Centro Español viene siendo uno de los protagonistas y estará en la pelea alta. Entre sus filas estará Penacchiotti, jugador de renombre, con pasado en Liga Argentina. Atlético Regina también aparece como un equipo a tener en cuenta por los nombres que llegaron, como Juan Marini, la continuidad de Ignacio Claris como base.

Pacífico se renovó, el último campeón se desprendió de nombres claves y sumó otros , como el retorno de Francisco González. Bajo la conducción de Rubio irá nuevamente por las instancias finales, “Nosotros siempre buscamos ser competitivos, Somos el último campeón, así que vamos a tener que tratar de defender eso y estar peleando arriba" sostuvo el DT Decanos, agregando además que "hay que ser conscientes de que hay equipos muy buenos esta temporada, que todos se han armado muy bien y que también va a ser muy duro entrar al Federal".

El clásico de la capital abrirá la competencia

Pérfora siempre es un abonado a pelear hasta el final. el verde de Plaza Huincul mantuvo la gran base del equipo que disputó la Liga Federal, donde estará comandado por Ruiz en la Base, Godoy Vega bajo el poste. Mismo caso que Independiente, quien mantiene a Joaquín Marcon, David Oviedo y Carlos Paredes.

También estará la Zona Ascenso, conformada por Biguá, Centenario, Cinco Saltos, Unión Alem Progresista, Cipolletti y Del Progreso, que entregará un boleto a la Liga Federal para el campeón y promoción contra el 7mo de la zona ascenso, buscando subir y jugar la competencia nacional.

Varios serán los protagonistas, un título en juego, y la emoción de esperar canchas a campo lleno para el básquet zonal, que cada año mejora un escalón.

Nota con Maximiliano Rubio, DT de Pacífico: