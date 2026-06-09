A dos días de que el Mundial 2026 dé comienzo, la Selección Argentina disputará ante Islandia su último partido amistoso antes del debut mundialista. El duelo comenzará a las 22 y tendrá lugar en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, estadio que por primera vez albergará un partido de fútbol. Lionel Scaloni optará por un equipo más parecido al que debutaría con Argelia en el que Lionel Messi sería titular. El cotejo será transmisión de Mitre Patagonia

Con el muy posible retorno del capitán argentino al equipo inicial, Argentina ya piensa en el inicio de la Copa del Mundo, donde defenderá el título conseguido en Qatar en el 2022. Scaloni tiene en un once titular similar al que debutaría el próximo martes, sabiendo que aún debe definir el futuro de algunos jugadores que aún se recuperan por lesión, más el remplazo de Balerdi.

En principio, Gerónimo Rulli estará en el arco desde el inicio, mientras que Gonzalo Montiel marcará el lateral por derecha y tendrá una prueba de fuego, ya que es uno de los apuntados por lesión. Si el lateral rinde físicamente, seguirá en la lista de 26 jugadores. Además Nicolás González reemplazará a Tagliafico en el lateral por izquierda; jugará el mediocampo titular en la final del mundo: De Paul, Enzo, y Mac Allister, mientras que Lautaro acompañará y Thiago Almada acompañarán al capitán en el ataque.

Montiel tendrá una prueba de fuego en su retorno post lesión

En frente estará Islandia, elenco que trae recuerdos pocos felices del Mundial de Rusia 2018 donde debutó con empate 1-1. El seleccionado nórdico estuvo lejos de clasificar a esta gran cita, y se está estructurando para lo que viene. En su última presentación, cayó ante Japón por 1-0.

Sabiendo que Emiliano Martínez, Julián Álvarez, y Leandro Paredes no están disponibles para este partido, Scaloni termina de sacar conclusiones, no solo por el equipo sino también por la lista de 26 jugadores, donde aún no confirmó al reemplazo de Leonardo Balerdi.

El duelo entre ambos seleccionado en Rusia 2018

Posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás González; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson y Brynjólfur Willumsson.

TV: Telefe, TyC Sports y LPF Play.