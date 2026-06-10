A dos días de que el Mundial 2026 dé comienzo, la Selección Argentina vence 1-0 a Islandia en su último partido amistoso antes del debut mundialista. El duelo tendrá lugar en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, estadio que por primera vez albergará un partido de fútbol, que drenó bien luego de las intensas lluvias que amenazaron el cotejo. Lionel Scaloni optó por un equipo más parecido al que debutaría con Argelia en el que Lionel Messi es suplente. El cotejo es transmisión de Mitre Patagonia.

Barco abrió el marcador

Luego de un tiro libre y una subsecuente serie de rebotes, el volante capturó un rebote desde afuera del área y clavó la pelota sobre el poste derecho del arquero Elías Ólafsson para establecer el 1-0 a los ocho minutos del primer tiempo.

Formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Guliano Simeone; Nicolás Paz y José Manuel López.

Islandia: Elías Rafn Ólafsson; Victor Pálsson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Logi Tomasson; Ísak Jóhannesson, Mikael Ellertsson, Andri Baldursson, Hakon Haraldsson; Albert Gudmunsson y Orri Oskarsson.

Árbitro: Rosendo Mendoza (EEUU).

Estadio: Jordan-Hare Stadium.

TV: Telefe, TyC Sports y LPF Play.

La previa

Si bien habrá minutos para la Pulga, la decisión de Scaloni fue volver a un once alternativo y preservar posibles titulares pensando en el debut ante Argelia el próximo martes, a pesar de que las informaciones al principio del día indicaban lo contrario. Lo que sí es segura es la presencia del capitán argentino ya que el DT confirmó que Messi jugará en este último ensayo, aunque sin aclarar la cantidad de minutos que estará en cancha.

Messi no será de la partida ante Islandia, pero verá minutos desde el banco.

En principio, Gerónimo Rulli estará en el arco en lugar de Juan Musso, mientras que Agustín Giay marcará el lateral por derecha y tendrá una prueba de fuego, ya que es uno de los que podría meterse en la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Argentina en el Mundial en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi. Por otra parte, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi formarán la zaga central y Facundo Medina va al lateral izquierdo.

El mediocampo, pese al rumor del retorno de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, será ocupado nuevamente por Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso. Arriba, uno que vuelve tras lesión como Nico Paz y Jose Manuel López, que buscará aprovechar la chance. Por su parte, Emiliano Martínez, Julián Álvarez y Leandro Paredes no están disponibles para este partido y apuntan a estarlo para el debut del próximo martes ante Argelia.

Nico Paz se recuperó de su lesión y hoy será titular. (Foto: Reuters)

En frente estará Islandia, elenco que no pudo meterse en la cita de Estados Unidos, México y Canadá pero aún así trae recuerdos poco felices del Mundial de Rusia 2018, donde malogró el estreno de la albiceleste con un empate 1-1. El seleccionado escandinavo terminó tercero en el Grupo D de Eliminatorias UEFA, a tres puntos de los playoffs, por lo que se está estructurando con la mira en la próxima Eurocopa dentro de dos años. En su última presentación, cayó ante Japón por 1-0.

El duelo entre ambos seleccionado en Rusia 2018