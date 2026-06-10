A dos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina vence 2-0 a Islandia en su último partido amistoso antes del debut mundialista. Con el tanto de Valentín Barco, el combinado nacional se adelantó en el duelo que se disputa en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama mientras que Lionel Messi, que fue suplente, entró y marcó el segundo de penal. El cotejo es transmisión de Mitre Patagonia.

Argentina 2-0 Islandia, los goles

Luego de un tiro libre y una subsecuente serie de rebotes, el volante capturó un rebote desde afuera del área y clavó la pelota sobre el poste derecho del arquero Elías Ólafsson para establecer el 1-0 a los ocho minutos del primer tiempo.

Apenas ingresó al campo, ovacionado por los presentes en el Jordan-Hare Stadium, Messi tuvo impacto inmediato. Un pase gol para Lautaro Martínez, que tras definir ante la salida del arquero Ólafsson, éste lo derribó. Penal y gol de la Pulga, que puso el 2-0 y llegó así a los 117 goles en 199 partidos.

En un estadio que por primera vez albergó un partido de fútbol y pasó la prueba luego de las intensas lluvias que amenazaron el cotejo, Argentina empezó dormido y los islandeses tuvieron una chance muy clara desperdiciada. No obstante, a los ocho minutos un remate de Barco desde afuera destrabó el marcador para la albiceleste. Luego de unos minutos de manejo de pelota y alguna ocasión para ampliar la ventaja, sin éxito, el ritmo se aplacó y la primera mitad se fue con una sensación de gusto a poco.

Ya en la segunda parte, llegó el ingreso de varios de los habituales y Argentina mejoró. Lautaro Martínez tuvo dos ocasiones claras, primero servido por Nico Paz y después con un remate al palo. En el medio, el delantero del Inter asistió a Alexis Mac Allister que también estrelló su definición contra el poste.

Alexis y Lautaro casi amplían

Los ingresos de los habituales le cambiaron la cara a Argentina, que estuvo a punto de ponerse 2-0 en dos ocasiones previo al ingreso de Messi. En la primera, Lautaro Martínez le sirvió un gran centro al punto penal a Mac Allister, que remató al palo de derecha. Momentos más tarde

Lluvia de cambios para el complemento

Con la ventaja y un primer tiempo que terminó a un ritmo bajo, Scaloni metió mano y puso a varios de los posibles titulares en el debut ante Argelia. Entraron Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez para sumar rodaje de cara al estreno y salieron Lisandro Martínez, Valentín Barco, autor del gol, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Juan Manuel López.

Islandia tuvo el primero

A los tres minutos de juego, los escandinavos tomaron mal parado al equipo argentino y por muy poco no se pusieron arriba en el encuentro. Luego de una jugada por izquierda de Albert Gudmunsson, su remate de derecha cruzó el área hasta encontrar la llegada por detrás de Mikael Ellertsson, que increíblemente la mandó por arriba del arco.

Formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Guliano Simeone; Nicolás Paz y José Manuel López.

Islandia: Elías Rafn Ólafsson; Victor Pálsson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Logi Tomasson; Ísak Jóhannesson, Mikael Ellertsson, Andri Baldursson, Hakon Haraldsson; Albert Gudmunsson y Orri Oskarsson.

Árbitro: Rosendo Mendoza (EEUU).

Estadio: Jordan-Hare Stadium.

TV: Telefe, TyC Sports y LPF Play.

La previa

Si bien habrá minutos para la Pulga, la decisión de Scaloni fue volver a un once alternativo y preservar posibles titulares pensando en el debut ante Argelia el próximo martes, a pesar de que las informaciones al principio del día indicaban lo contrario. Lo que sí es segura es la presencia del capitán argentino ya que el DT confirmó que Messi jugará en este último ensayo, aunque sin aclarar la cantidad de minutos que estará en cancha.

Messi no será de la partida ante Islandia, pero verá minutos desde el banco.

En principio, Gerónimo Rulli estará en el arco en lugar de Juan Musso, mientras que Agustín Giay marcará el lateral por derecha y tendrá una prueba de fuego, ya que es uno de los que podría meterse en la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Argentina en el Mundial en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi. Por otra parte, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi formarán la zaga central y Facundo Medina va al lateral izquierdo.

El mediocampo, pese al rumor del retorno de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, será ocupado nuevamente por Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso. Arriba, uno que vuelve tras lesión como Nico Paz y Jose Manuel López, que buscará aprovechar la chance. Por su parte, Emiliano Martínez, Julián Álvarez y Leandro Paredes no están disponibles para este partido y apuntan a estarlo para el debut del próximo martes ante Argelia.

Nico Paz se recuperó de su lesión y hoy será titular. (Foto: Reuters)

En frente estará Islandia, elenco que no pudo meterse en la cita de Estados Unidos, México y Canadá pero aún así trae recuerdos poco felices del Mundial de Rusia 2018, donde malogró el estreno de la albiceleste con un empate 1-1. El seleccionado escandinavo terminó tercero en el Grupo D de Eliminatorias UEFA, a tres puntos de los playoffs, por lo que se está estructurando con la mira en la próxima Eurocopa dentro de dos años. En su última presentación, cayó ante Japón por 1-0.

El duelo entre ambos seleccionado en Rusia 2018