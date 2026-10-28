Lionel Andrés Messi y Ángel Di María construyeron una sociedad histórica con la Selección argentina. Ahora, sus caminos vuelven a cruzarse fuera del fútbol, con una apuesta por el desarrollo inmobiliario en Rosario, la ciudad donde ambos nacieron y crecieron y con la que mantienen un vínculo especial.

El proyecto se llama Punta Mediterráneo y está impulsado por la familia Messi. La comercialización está a cargo de Di María Negocios Inmobiliarios, la empresa de Vanesa, hermana del futbolista de Rosario Central.

Fernando Varano, integrante de la firma, brindó detalles del emprendimiento y explicó qué lo diferencia dentro del mercado local. El proyecto se desarrolla frente al río Paraná y busca aprovechar uno de los paisajes más característicos de Rosario.

Punta Mediterráneo: el nuevo proyecto inmobiliario de Messi y Di María

Punta Mediterráneo: cómo es el proyecto frente al Paraná

El complejo está ubicado sobre la barranca, en Guayaquil al 200, frente al río. Uno de sus principales atractivos es la vista panorámica, que se extiende desde el puente Rosario-Victoria hasta Puerto Norte. El paisaje es uno de los protagonistas centrales. La amplitud visual y la cercanía con el río forman parte de los atributos que busca ofrecer el emprendimiento, pensado para quienes quieren vivir en una zona residencial con el entorno natural como parte de su vida cotidiana.

Punta Mediterráneo contará con propiedades de uno, dos y tres dormitorios, con superficies que van desde los 55 hasta los 430 metros cuadrados. La variedad de opciones apunta a diferentes perfiles: desde personas que buscan su próximo hogar hasta familias que necesitan más espacio o compradores que evalúan una inversión inmobiliaria.

El emprendimiento cuenta con la participación de las empresas constructoras Edeca y Depaoli & Trosce. Según lo previsto, las obras avanzan con el objetivo de completar el desarrollo en 2028.

Desde Di María Negocios Inmobiliarios, Fernando Varano destacó el potencial de la ubicación y el aporte que el proyecto puede hacer al crecimiento de la zona norte de Rosario. La combinación de paisaje, entorno y diversidad de unidades forma parte de la propuesta para atraer a futuros residentes e inversores.