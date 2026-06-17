Argentina inició la defensa del título con un sólido triunfo 3-0 ante Argelia con un triplete de Lionel Messi, quien no paró de recibir elogios por parte de colegas, entre ellos Ronaldo Nazario, bicampeón del mundo con Brasil y considerado el mejor delantero de la historia.

“Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”. Sentenció O Fenómeno, quien llenó de elogios para el argentino, agregando además que mostró chapa: “Argentina es la actual campeona reinante de la competición".

Con el triplete, Messi superó en la tabla de goleadores al astro brasilero, que se mostró poco preocupado "Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo”, resaltando además la diferencia que aún marca el capitán de 39 años: "Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante”.

Ambos campeones del mundo mararon una época en el fútbol mundial

Previamente Lionel Messi había tenido palabras de reconocimiento hacía el brasilero, remarcando que los records son solo número, "Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística".

Lionel Messi igualó al Alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en mundiales con 16 tantos. Segundo quedó Ronaldo con 15, seguidos de cerca por Mbappé, quien quedó con 14.

Todos los goles de Ronaldo en mundiales: