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En la cima del mundo

Messi histórico: hattrick y record mundialista

A 20 años de su primer gol en mundiales, el capitán de la selección volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol mundial, alcanzando a Klose en la máxima lista de goleadores. 

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 16 de junio de 2026 a las 22:43
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Messi quedó a dos goles del Klose en la tabla de goleadores

Lionel Messi puso en ventaja a la Argentina ante Argelia,por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. A los 18´ de la primera etapa, los 60´ y 76´  El capitán marcó un triplete en mundiales y quedó con Klose en lo más alto. 

Con los tres goles,el capitán de la selección alcanzó su gol 16 en mundiales y quedó a 1 tanto del alemán Miroslav Klose, que tiene 16 goles. En la primera etapa sacó un potente disparo desde afuera para el 1-0.

En el complemento, un saque largo de Martínez terminó con un disparo desde afuera de Mac Allister, Zidane dio rebote y la dejó servida para Messi, quien le hizo un pase a la red para el 2-0.

EL broche de oro lo puso a los 76´, cuando Nico González recibió por izquierda y tocó al medio para Messi, quien se acomodó y la puso abajo, imposible a la estirada de Zidane, para el 3-0.

Además, Lionel Messi se volvió en el jugador más longevo argentino en marcar un gol en un mundial, superando a Martín Palermo que Sudáfrica 2010.

Goles de Messi en Mundiales:

  • ·  Serbia y Montenegro (Alemania 2006)
  • ·  Bosnia y Herzegovina (Brasil 2014)
  • ·  Irán (Brasil 2014)
  • ·  Nigeria (Brasil 2014) - 2 goles
  • ·  Islandia (Rusia 2018)
  • ·  Arabia Saudita (Catar 2022)
  • ·  México (Catar 2022)
  • ·  Australia (Catar 2022)
  • ·  Países Bajos (Catar 2022)
  • ·  Croacia (Catar 2022)
  • ·  Francia (Catar 2022) - 2 goles
  • .Argelia (Estados Unidos, Canadá, México) 3 goles 

zapatazo y Argentina le gana a Argelia

Tabla de goleadores mundalistas:

Miroslav Klose - 16 goles

Lionel Messi - 16 goles

Ronaldo - 15 goles

Gerd Müller - 14 goles

Kylian Mbappé - 14 goles

Just Fontaine - 13 goles

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