Lionel Messi puso en ventaja a la Argentina ante Argelia,por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. A los 18´ de la primera etapa, los 60´ y 76´ El capitán marcó un triplete en mundiales y quedó con Klose en lo más alto.

Con los tres goles,el capitán de la selección alcanzó su gol 16 en mundiales y quedó a 1 tanto del alemán Miroslav Klose, que tiene 16 goles. En la primera etapa sacó un potente disparo desde afuera para el 1-0.

En el complemento, un saque largo de Martínez terminó con un disparo desde afuera de Mac Allister, Zidane dio rebote y la dejó servida para Messi, quien le hizo un pase a la red para el 2-0.

EL broche de oro lo puso a los 76´, cuando Nico González recibió por izquierda y tocó al medio para Messi, quien se acomodó y la puso abajo, imposible a la estirada de Zidane, para el 3-0.

Además, Lionel Messi se volvió en el jugador más longevo argentino en marcar un gol en un mundial, superando a Martín Palermo que Sudáfrica 2010.

Goles de Messi en Mundiales:

· Serbia y Montenegro (Alemania 2006)

(Alemania 2006) · Bosnia y Herzegovina (Brasil 2014)

(Brasil 2014) · Irán (Brasil 2014)

(Brasil 2014) · Nigeria (Brasil 2014) - 2 goles

(Brasil 2014) - 2 goles · Islandia (Rusia 2018)

(Rusia 2018) · Arabia Saudita (Catar 2022)

(Catar 2022) · México (Catar 2022)

(Catar 2022) · Australia (Catar 2022)

(Catar 2022) · Países Bajos (Catar 2022)

(Catar 2022) · Croacia (Catar 2022)

(Catar 2022) · Francia (Catar 2022) - 2 goles

(Catar 2022) - 2 goles .Argelia (Estados Unidos, Canadá, México) 3 goles

zapatazo y Argentina le gana a Argelia

Tabla de goleadores mundalistas:

Miroslav Klose - 16 goles

Lionel Messi - 16 goles

Ronaldo - 15 goles

Gerd Müller - 14 goles

Kylian Mbappé - 14 goles

Just Fontaine - 13 goles