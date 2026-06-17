Lionel Messi puso en ventaja a la Argentina ante Argelia,por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. A los 18´ de la primera etapa, los 60´ y 76´ El capitán marcó un triplete en mundiales y quedó con Klose en lo más alto.
Con los tres goles,el capitán de la selección alcanzó su gol 16 en mundiales y quedó a 1 tanto del alemán Miroslav Klose, que tiene 16 goles. En la primera etapa sacó un potente disparo desde afuera para el 1-0.
En el complemento, un saque largo de Martínez terminó con un disparo desde afuera de Mac Allister, Zidane dio rebote y la dejó servida para Messi, quien le hizo un pase a la red para el 2-0.
EL broche de oro lo puso a los 76´, cuando Nico González recibió por izquierda y tocó al medio para Messi, quien se acomodó y la puso abajo, imposible a la estirada de Zidane, para el 3-0.
Además, Lionel Messi se volvió en el jugador más longevo argentino en marcar un gol en un mundial, superando a Martín Palermo que Sudáfrica 2010.
Goles de Messi en Mundiales:
- · Serbia y Montenegro (Alemania 2006)
- · Bosnia y Herzegovina (Brasil 2014)
- · Irán (Brasil 2014)
- · Nigeria (Brasil 2014) - 2 goles
- · Islandia (Rusia 2018)
- · Arabia Saudita (Catar 2022)
- · México (Catar 2022)
- · Australia (Catar 2022)
- · Países Bajos (Catar 2022)
- · Croacia (Catar 2022)
- · Francia (Catar 2022) - 2 goles
- .Argelia (Estados Unidos, Canadá, México) 3 goles
Tabla de goleadores mundalistas:
Miroslav Klose - 16 goles
Lionel Messi - 16 goles
Ronaldo - 15 goles
Gerd Müller - 14 goles
Kylian Mbappé - 14 goles
Just Fontaine - 13 goles