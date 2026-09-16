En busca de levantar un nuevo trofeo, Inter Miami enfrenta desde las 21 a Cruz Azul por la final de la Campeones Cup. Con Lionel Messi como titular y en busca de su título 48, además del debut de Cristian "Kily" González como entrenador, Las Garzas se miden ante la Máquina Cementera en una final que reune al campeón de la MLS con el de la Liga MX.

Si bien este título no tiene reconocimiento de FIFA al ser un trofeo establecido por las dos ligas y no por CONCACAF, Messi buscará sumar otro trofeo a su etapa en Estados Unidos y añadirlo a su larga lista de títulos. El conjunto de Florida, donde el Kily González tendrá su estreno oficial como DT, accedió a la final luego de quedarse con el título de la MLS 2025, mientras que Cruz Azul representa al Campeón de Campeones, una final entre el ganador del Torneo Apertura y Clausura de la Liga MX.

Messi llega de marcar en el 2-2 de Inter Miami ante Nashville. (Foto: Imagn)

Además de la presencia de Messi, el duelo tendrá a Rodrigo De Paul desde el arranque en Inter Miami, que está segundo en la Conferencia Este de la actual edición de la MLS, por detrás de Nashville SC, con el que empató 1-1 el pasado fin de semana y que le lleva nueve puntos de ventaja. Por su parte, el Cruz Azul está en el cuarto lugar de la Liga MX y llega entonado luego de vencer 4-3 en el clásico al América. En el cuadro mexicano estarán tres argentinos: Agustín Palavecino, José Paradela y Nicolás Ibáñez.

Posibles formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Casemiro, Fricio Caicedo; Telasco Segovia, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Luis Suárez, Germán Berterame. DT: Cristian “Kily” González.

Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Amaury García, Jesús Orozco; Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Agustín Palavecino, Omar Campos; José Paradela; Nicolás Ibáñez. DT: Joel Huiqui.

TV: Apple TV.

Estadio: NU Stadium.