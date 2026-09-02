Hay estadios que quedan marcados por los títulos. Otros, por las derrotas. Y algunos pocos se transforman en lugares donde el destino parece escribir sus capítulos más importantes. Para Lionel Messi, el MetLife Stadium de Nueva Jersey fue exactamente eso: el escenario donde una vez creyó que todo había terminado y donde, diez años después, terminó de verdad.

La historia tiene una simetría tan perfecta como dolorosa. Diez años. El mismo número que llevó en la espalda durante toda una vida. Una década exacta separó aquella noche del 26 de junio de 2016, cuando anunció entre lágrimas que dejaba la Selección Argentina, de la tarde del 19 de julio de 2026, cuando disputó su último partido con la camiseta celeste y blanca.

Aquella primera escena todavía permanece intacta en la memoria colectiva. Argentina acababa de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile por penales. Messi había fallado su remate y el golpe fue demasiado pesado incluso para el mejor futbolista del planeta. Con el rostro desencajado y la tristeza desbordándole los ojos, lanzó una frase que dejó al país entero en estado de shock.

"Se terminó para mí la selección".

Por un instante pareció que el fútbol argentino se quedaba sin aire. El MetLife se transformó en un territorio maldito, en el lugar donde la gloria le daba la espalda una vez más a un equipo que acumulaba finales perdidas y frustraciones imposibles de digerir.

Pero el tiempo terminó escribiendo una historia muy diferente.

Messi regresó. Volvió porque el amor fue más fuerte que el dolor. Volvió porque millones de argentinos no estaban dispuestos a dejarlo ir. Y desde entonces construyó la etapa más gloriosa de la historia reciente de la Selección: la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima, la Copa América 2024 y, sobre todo, el Mundial de Qatar 2022, la conquista que terminó de elevarlo a la categoría de leyenda eterna.

Por eso el destino quiso que la despedida definitiva también tuviera como escenario el MetLife Stadium.

Esta vez no hubo una renuncia impulsiva ni declaraciones dramáticas. Hubo una última función. La final del Mundial 2026 frente a España fue el cierre de una carrera irrepetible. La derrota por 1-0 en el tiempo suplementario, con el gol de Ferran Torres, dejó a Argentina a las puertas de una nueva estrella, pero no pudo alterar la dimensión de lo que significó aquella tarde.

Porque el contexto ya era otro. La maldición había sido derrotada mucho tiempo antes.

El estadio que alguna vez simbolizó la frustración terminó convirtiéndose en el lugar donde se cerró el círculo más extraordinario de la historia del fútbol argentino.

Messi ya no tenía nada que demostrar. Había conquistado cada trofeo imaginable y había cumplido la promesa que durante años pareció imposible. Llegó al último partido con el deber cumplido, con el respeto unánime del mundo entero y con la certeza de haber cambiado para siempre la historia de la Selección.

Los números ayudan a dimensionar su legado, aunque nunca alcanzan para explicarlo por completo. Más de 800 goles oficiales, ocho Balones de Oro, dos Copas América, una Copa del Mundo y un recorrido imborrable con la camiseta argentina que lo convirtió en el máximo referente de todos los tiempos.

Sin embargo, Messi fue mucho más que estadísticas.

Fue la ilusión de varias generaciones. El refugio futbolero de millones de argentinos. La certeza de que siempre había algo extraordinario por ocurrir mientras él estuviera dentro de una cancha. Fue el chico de Rosario que enseñó que los sueños más imposibles podían hacerse realidad.

Por eso hoy cuesta imaginar una Selección sin su presencia.

Cuesta pensar en un partido sin buscar automáticamente la camiseta número 10. Cuesta aceptar que ya no habrá otra gambeta imposible, otro pase milimétrico ni otro festejo abrazado a sus compañeros.

Y quizás por eso la coincidencia golpea tan fuerte.

El mismo estadio que hace diez años lo vio decir adiós en medio de la tristeza fue el escenario que lo despidió para siempre después de haber conquistado el mundo.

Como si el destino hubiera esperado una década para terminar la obra.

Como si el círculo perfecto necesitara cerrarse exactamente donde había comenzado.

Y aunque el fútbol argentino jamás volverá a ser el mismo sin él, quedará para siempre la tranquilidad de haber sido contemporáneos del más grande de todos. Del capitán que convirtió los sueños en realidad y que, incluso en la despedida, encontró la forma de escribir una última historia inolvidable.