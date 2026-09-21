Crece la expectativa entre los hinchas por conseguir entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina. El capitán se despedirá del público local el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya dio a conocer la fecha de venta y los precios.

El partido ante Benín cerrará una serie de tres amistosos que la Albiceleste disputará en el país por la próxima fecha FIFA: primero jugará ante Bolivia, el 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba; luego frente a Burkina Faso, el 3 de octubre, a confirmar aún si en el Monumental o en La Bombonera, y finalmente ante los benineses, el 6 de octubre, en el estadio de River. Es la primera convocatoria de Lionel Scaloni desde la final del Mundial 2026 y el posterior anuncio de retiro de Messi, dado a conocer a fines de agosto.

Cuándo salen las entradas y por dónde comprarlas

Las entradas saldrán a la venta este el martes 22 de septiembre a las 18 a través de Deportick, sitio a través del cual la AFA vende los tickets para los encuentros del combinado nacional desde la consagración en Qatar 2022. Los precios de los mismos oscilan entre los $90.000 para la entrada general (esto sería para los tres partidos), en tanto que las plateas Sívori y Centenario costarán $180.000, las plateas altas San Martín y Belgrano están a $320.000 y, por último, las plateas bajas correspondientes a estos dos sectores cuestan $450.000.