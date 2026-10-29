Con Lionel Messi nuevamente desde el arranque, Inter Miami emapta 2-2 frente al FC Cincinnati, con el objetivo de volver a ganar y recuperar el segundo puesto de la Conferencia Este. Las Garzas, con presencia asegurada en los playoffs, no pueden retornar a ser escoltas de Nashville SC en el campeonato. El encuentro puede verse por Apple TV.

El golazo de Suárez

A los 15 minutos de la segunda parte, el Pistolero hizo gala de su capacidad de remate para abrir la cuenta. Rodrigo De Paul encontró a Casemiro en una posición poco usual dentro del área y el brasileño se la dejó de primera con el revés del pie a un Suárez que inclinó el cuerpo y la acomodó con precisión contra el segundo palo.

Formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza Fonda; Lionel Messi; Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Cristian González.

FC Cincinnati: Roman Celentano; Samuel Gidi, Nick Hagglund, Teenage Hadebe; David Doudera, Gerardo Valenzuela, Obinna Nwobodo, Evander Ferreira, Bryan Ramírez; Kévin Denkey y Kenji Dem. DT: Pat Noonan.

TV: Apple TV.

Estadio: Nu Stadium.

Árbitro: Armando Villarreal.

Después de un fin de semana ajetreado donde fue a recibir el Premio Princesa de Asturias en Oviedo, volvió a Nueva York para jugar con Las Garzas el sábado y decidió no ir a la ceremonia del Balón de Oro, donde quedó en quinto lugar entre los nominados, Messi volverá a ser titular con el conjunto que dirige Cristian "Kily" Gonzalez, que tras caer ante New York Red Bulls cayó al tercer puesto de la Conferencia Este con 55 puntos, por detrás de Nashville SC (70) y New England Revolution, que tiene las mismas unidades pero mejor diferencia de gol.

Enfrente está Cincinnati, que suma 42 unidades en el octavo lugar y llega al Nu Stadium con el objetivo de mantenerse dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Además de Messi, los argentinos que serían parte del once esta noche serían Gonzalo Luján, Rodrigo De Paul y Germán Berterame, albiceleste que representa a la selección mexicana.

Así está la tabla de la Conferencia Este de la MLS

Antes de la jornada de este miércoles, Nashville SC lidera la clasificación con 70 puntos y ya se hizo matemáticamente con el Supporters' Shield, el título que entrega la MLS por finalizar primero en la temporada regular. Por su parte, New England Revolution e Inter Miami están igualados con 55 unidades, peleando hasta el final por el segundo lugar. Cincinnati, el rival de Las Garzas, se ubica octavo con 42 puntos.