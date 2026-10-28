En busca de volver a la victoria, Inter Miami recibe a FC Cincinnati desde las 20.30 de Argentina, por la fecha 32 de la Major League Soccer. El equipo de Lionel Messi, con lugar asegurado en los playoffs, pretende recuperarse de la derrota por 2-0 ante New York Red Bulls y volver a hacerse en soledad con el segundo lugar de la Conferencia Este. El encuentro se disputará en el Nu Stadium y puede verse en vivo por Apple TV.

Después de un fin de semana ajetreado donde fue a recibir el Premio Princesa de Asturias en Oviedo, volvió a Nueva York para jugar con Las Garzas el sábado y decidió no ir a la ceremonia del Balón de Oro, donde quedó en quinto lugar entre los nominados, Messi volverá a ser titular con el conjunto que dirige Cristian "Kily" Gonzalez, que tras caer ante New York Red Bulls cayó al tercer puesto de la Conferencia Este con 55 puntos, por detrás de Nashville SC (70) y New England Revolution, que tiene las mismas unidades pero mejor diferencia de gol.

Messi jugó apenas 30 minutos en la caída ante NY Red Bulls y volverá al once ante Cinncinati. (Foto: AP)

Enfrente estará Cincinnati, que suma 42 unidades en el octavo lugar y llega al Nu Stadium con el objetivo de mantenerse dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Además de Messi, los argentinos que serían parte del once esta noche serían Gonzalo Luján, Rodrigo De Paul y Germán Berterame, albiceleste que representa a la selección mexicana.

Probables formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Matías Galarza Fonda, Yannick Bright; Lionel Messi; Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Cristian González.

FC Cincinnati: Roman Celentano; Kyle Smith, Nick Hagglund, Teenage Hadebe; DeAndre Yedlin; Pavel Bucha, Obinna Nwobodo, Evander; Kévin Denkey, Tom Barlow y Gerardo Valenzuela. DT: Pat Noonan.

TV: Apple TV.

Estadio: Nu Stadium.

Árbitro: Armando Villarreal.

Así está la tabla de la Conferencia Este de la MLS

Antes de la jornada de este miércoles, Nashville SC lidera la clasificación con 70 puntos y ya se hizo matemáticamente con el Supporters' Shield, el título que entrega la MLS por finalizar primero en la temporada regular. Por su parte, New England Revolution e Inter Miami están igualados con 55 unidades, peleando hasta el final por el segundo lugar. Cincinnati, el rival de Las Garzas, se ubica octavo con 42 puntos.