Luego de los festejos por el título del fin de semana, Boca recibió otra buena noticia de cara a la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield: Leandro Paredes se encuentra en buenas condiciones físicas y sería titular el sábado. El capitán, que había pedido el cambio durante el segundo tiempo del triunfo frente a Defensa y Justicia, se realizó estudios que confirmaron que no tiene ninguna lesión, lo que llevó tranquilidad al cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena.

El '5' del Xeneize había salido por una molestia muscular, luego de acalambrarse y de protagonizar una acción en la que estuvo cerca de recibir la segunda amarilla. La preocupación por Paredes tenía el antecedente reciente de que había vuelto hace una semana y media de un desgarro en el isquiotibial sufrido ante Instituto, que lo había dejado afuera de algunos compromisos importantes. Sin embargo, las evaluaciones arrojaron que el referente no tendrá inconvenientes para estar frente al Taladro.

Con el compromiso de Copa Argentina por delante, pero también los playoffs y la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre próximo, desde Boca harán todo lo posible para que su capitán esté en todos los encuentros clave de acá a fin de año a pesar de la cantidad de minutos acumulados en el semestre entre el Xeneize y su participación en el Mundial con la Selección Argentina, con dos lesiones musculares en el medio. "Estoy llegando con lo justo al final del año, pero trataré de dar hasta lo que no tengo hasta los últimos partidos que nos toque jugar", contó Paredes, que se ha sobreexigido pero espera que a fin de año ese esfuerzo le dé sus frutos.

Adam Bareiro, a disposición

Otra de las novedades positivas en el club de La Ribera será el regreso de Adam Bareiro. El delantero paraguayo se sumará este martes a los entrenamientos junto al resto del plantel y formará parte de la convocatoria de Arruabarrena para la semifinal ante Banfield. Su recuperación se aceleró más de lo previsto, ya que inicialmente se estimaba que no volvería a jugar durante 2026.

Bareiro entrenará a la par del grupo y podría reaparecer ante Banfield. (Foto: Prensa Boca Juniors)

Bareiro no juega desde el 9 de mayo de este año, cuando sufrió un doble desgarro en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo ante Huracán. Más adelante, una hernia de disco lumbar lo mantuvo afuera y, pese a optar por lo contrario en un inicio, fue operado el pasado 1 de septiembre. Después de acumular ya seis meses de inactividad, el guaraní está para volver y ser una alternativa para Boca en el tramo decisivo de la temporada.