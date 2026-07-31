Lionel Messi volvió a ser la gran imagen de Inter Miami, aunque esta vez lejos del césped. El capitán argentino encabezó la campaña de presentación de la tercera camiseta que utilizará el equipo durante la temporada 2026 y protagonizó una producción fotográfica que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

La nueva casaca, bautizada "Cénit", fue desarrollada por adidas y marca el regreso del color blanco como protagonista después de cuatro años. El lanzamiento representa un nuevo capítulo para la franquicia de la MLS, que busca reforzar su identidad a partir de la inauguración del Nu Stadium, el moderno estadio que abrió sus puertas el pasado 4 de abril.

Desde Inter Miami explicaron el concepto detrás de la indumentaria mediante un comunicado oficial. "Inter Miami CF y su socio adidas presentan hoy Cénit, la colección del tercer uniforme del club para 2026. Un diseño impactante inspirado en la llegada del nuevo hogar del club, Nu Stadium, y en un momento decisivo en el que la visión del club ha alcanzado su punto más alto hasta ahora", señalaron.

La nueva piel de Lionel Messi

En cuanto al diseño, la camiseta combina el blanco con detalles en rosa, negro y verde menta. Además, incorpora un patrón gráfico inspirado en la estructura del techo del Nu Stadium, uno de los rasgos arquitectónicos más distintivos del escenario donde el club disputará sus encuentros como local.

Otro de los detalles destacados es que el escudo conserva sus colores tradicionales, mientras que el patrocinador principal, Royal Caribbean, aparece en el pecho con letras rosas. A su vez, las clásicas tres tiras de adidas mantienen la combinación cromática que caracteriza la identidad visual del conjunto de Florida.

La nueva piel de Lionel Messi

El estreno oficial de esta nueva equipación está previsto para este sábado, cuando Inter Miami reciba a Columbus Crew por una nueva jornada de la Major League Soccer. El partido también genera expectativa porque podría significar el regreso de Lionel Messi tras el descanso que recibió luego del Mundial 2026. El rosarino ya volvió a entrenarse bajo las órdenes de Guillermo Hoyos, aunque su presencia todavía no fue confirmada.

Si finalmente no suma minutos este fin de semana, todo indica que Messi reaparecerá el próximo 5 de agosto en el debut de Inter Miami por la Leagues Cup frente a Atlético San Luis. El certamen tiene un significado especial para el capitán argentino, ya que fue el primer título que consiguió desde su llegada al fútbol estadounidense en 2023. Mientras tanto, la nueva camiseta ya se convirtió en uno de los grandes atractivos de la temporada gracias a la imagen de su máxima figura.