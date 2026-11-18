La Selección Argentina empieza a enfrentarse a una realidad que durante mucho tiempo parecía impensada: jugar en el país sin tener las tribunas repletas. La ausencia de Lionel Messi dejó una postal que se repitió en dos escenarios emblemáticos del fútbol nacional. Primero fue La Bombonera, durante el encuentro frente a Uruguay, y ahora el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el amistoso ante Costa Rica tampoco logró despertar una convocatoria masiva.

El contraste fue evidente. Al igual que había ocurrido ante Uruguay en La Bombonera, en un estadio con capacidad para aproximadamente 60.000 espectadores, se informó que la venta rondó los 20.000 tickets. Una cifra muy alejada de las convocatorias que acompañaron al seleccionado durante los últimos años, cuando la presencia del capitán rosarino era un atractivo determinante para los hinchas.

De las tribunas colmadas a los espacios vacíos

El cambio se hizo visible en poco más de un mes. El pasado 6 de octubre, el Monumental había reunido a una multitud para acompañar al equipo en el amistoso frente a Benín, en una jornada marcada por la despedida del capitán tras su anuncio de retiro. La convocatoria volvió a demostrar el magnetismo que genera el número 10 cada vez que juega en territorio argentino.

Pero la primera presentación sin él en el país mostró otro panorama. El viernes 13 de noviembre, Argentina cayó 2-1 ante Uruguay en La Bombonera y la concurrencia estuvo muy lejos de lo habitual. Las estimaciones sobre la venta anticipada habían sido bajas y las tribunas reflejaron esa falta de interés.

En Córdoba se esperaba una respuesta diferente, pero el Kempes terminó ofreciendo una escenografía similar. La ausencia de Messi es un factor importante, aunque no parece ser la única explicación para un fenómeno que combina cuestiones deportivas y económicas.

El bolsillo también juega

El precio de las entradas aparece entre los principales motivos para entender la baja convocatoria. Según los valores difundidos, la popular tenía un costo de 80.000 pesos, una cifra considerable para un amistoso internacional.

A eso se sumaron las dificultades logísticas vinculadas con el retiro físico de los tickets y el gasto que implica trasladarse hasta el estadio. En un contexto económico complejo, asistir a un partido de la Selección representa un desembolso que no todos los hinchas están dispuestos o pueden afrontar.

El propio Lionel Scaloni se refirió a esta situación antes del encuentro ante Costa Rica. El entrenador reconoció que la gente también evalúa sus gastos y que el costo de ir a la cancha es un aspecto que debe tenerse en cuenta.

La cuestión, entonces, va más allá de la ausencia de una figura. La Selección viene de conquistar títulos importantes y mantiene una identificación muy fuerte con el público, pero el escenario sin Messi plantea un desafío diferente: recuperar el entusiasmo de los hinchas y volver a convertir cada presentación en una cita multitudinaria.