En lo que será su último encuentro en el país, la Selección Argentina se enfrentará a Zambia desde las 20.30 en La Bombonera. Con Lionel Messi confirmado como titular, la albiceleste cerrará esta fecha fifa ante los africanos buscando dar una mejor imagen futbolística luego del deslucido triunfo por 2-1 ante Mauritania.

La imagen dejada ante los mauritanos el pasado viernes encendió alarmas dentro del actual campeón del mundo pese a la victoria. Si bien Lionel Scaloni confirmó que plantará un once "conocido" en el duelo de hoy ante Zambia, serán varios los nombres que se juegan su última chance para estar dentro de la lista definitiva para el Mundial.

Con relación al mencionado equipo, el entrenador utilizará a la gran mayoría que actuó durante gran parte de las Eliminatorias Sudamericanas: con Emiliano Martínez en el arco, se espera el retorno de Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en el fondo, un medio con la duda entre Leandro Paredes o Rodrigo De Paul para acompañar a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que arriba Lionel Messi compatirá la ofensiva con Thiago Almada y Julián Álvarez.

Scaloni no se guardará titulares esta noche en La Bombonera.

El cotejo de esta noche, que se atrasó 15 minutos del horario inicial pactado, será el último del combinado nacional frente a su gente, ya que la próxima ventana ya está confirmada en Estados Unidos en los días previos al comienzo de la Copa del Mundo.

Enfrente estará Zambia, que no tuvo un buen desempeño ni en Eliminatorias Africana, donde quedó cuarto del Grupo E con apenas 9 unidades, ni tampoco en la última Copa Africana, donde se fue del certamen sin ganar un partido y sostiene el curioso récord de no haber ganado ningún encuentro desde su consagración en 2012. En esta fecha no tuvo otro cotejo, y viene de quedar eliminado en primera fase del mencionado certamen continental.

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: Willard Mwanza; Dominic Chanda, Owen Mwamba, Fredrick Mwinanzi, Kondwani Chiboni; Obino Chisala, David Simukonda, Given Kalusa; Chanka Zimba, Patson Daka y Fashion Sakala. DT: Moses Sichone.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Alexis Herrera (B).