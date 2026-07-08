Lionel Messi marcó su 8vo gol en el presente mundial 2026 en el triunfo de Argentina sobre Egipto por 3-2. El capitán de la selección suma 21 tantos en citas mundialistas, y está ante una chance compleja de poder liderar uno de los records más difíciles de superar.

Con 8 tantos convertidos en este mundial, Messi está en el puesto 5 del ranking de jugadores con más goles en una misma edición, record que lidera el francés Just Fontaine, quien convirtió 13 goles en Suecia 1958.

El delantero galo tuvo una gran actuación en dicha competencia, donde marcó un gol a Escocia, un doblete a Yugoslavia y un hat-trick a Paraguay. Posteriormente en los cruces hizo dos goles ante Irlanda del Norte, uno ante Brasil en semifinales, y cuatro en el duelo por el tercer puesto contra Alemania.

Just Fontaine con 13 goles, esl jugador que más goles hizo en un mundial

Si bien el número parece inalcanzable, el astro argentino puede superar a otros delanteros que tiene por encima: Sándor Kocsis (Hungría) en Suiza 1954 marcó 11, Gerd Müller (Alemania) hizo 10 en México 1970, mientras que Ademir de Menezes (Brasil) y Eusébio (Portugal) llegaron a los 9 tantos en Brasil 1950 e Inglaterra 1966, respectivamente.

En la actual edición, Lionel Messi le marcó tres a Argelia, dos a Austria, y uno a Jordania. En 16avos a Cabo Verde y los 8vos de final a Egipto.

Argentina jugará su sexto partido en la Copa del mundo el sábado desde las 22hs ante Suiza en el Kansas City Stadium (GEHA Field at Arrowhead Stadium) en Kansas, Estados Unidos.