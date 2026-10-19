De cara a la próxima fecha FIFA de noviembre, Lionel Scaloni afrontará el desafío inédito de rearmar el equipo sin Lionel Messi y con varias bajas de peso. El entrenador de la Selección Argentina no tendrá a Emiliano Martínez en el arco y muy posiblemente Lautaro Martínez también sea baja, además de la preocupación por Cuti Romero y Lisandro Martínez, la dupla central titular. Los tres capitanes en la nueva era post Messi se perderían los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica, y el técnico deberá resolver cómo reorganizar al equipo.

La primera baja confirmada es la de Dibu, quien sufrió una fractura de maxilar y estará más de un mes sin jugar. Tanto Gerónimo Rulli como Juan Musso estarían en contención para su reemplazo bajo los tres palos. El panorama también exige seguir de cerca a Cristian Romero, que padeció una lesión en el aductor derecho. Sin embargo, se conoció que el nuevo capitán de la Albiceleste tiene una distensión muscular que le demandará al menos 10 afuera de las canchas y, si bien hay que seguir su evolución, su presencia en los amistosos de noviembre es más probable.

El que está prácticamente afuera es Lautaro Martínez. El delantero del Inter arrastra una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo y la recuperación de esta lesión le demandaría alrededor de un mes, por lo que su participación en la fecha FIFA está muy comprometida. Esta baja obligará a Scaloni a reinventar un ataque al que, ya sin Messi, el entrenador pensaba ya darle vuelo a la dupla ofensiva del Toro junto a Julián Álvarez.

Lautaro será una ausencia casi segura tras una lesión que lo tendrá un mes afuera.

Por último está Lisandro Martínez, quien salió con molestias en el partido de Manchester United ante Leeds. Según el entrenador de los Red Devils, es un problema en el muslo lo que motivó su salida en el entretiempo y se desconoce aún si es un desgarro o si es una lesión menor que le permitiría en ese caso estar con Argentina. Además, en otras bajas ya conocidas, Leandro Paredes y Nahuel Molina no podrán estar por suspensión.

Argentina se enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y a Costa Rica el 17 en Córdoba, en los dos últimos partidos del año. Tras lo que fue la despedida de Messi del seleccionado, Scaloni se encuentra un desafío importante sin algunas de sus piezas clave, mientras espera la evolución de otros de los lesionados para definir cuánto podrá sostener de su equipo habitual.