México derrotó a República Checa 3 a 0 en el Estadio Azteca por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial 2026. Mientras el conjunto local llegó con la tranquilidad de haber asegurado su lugar en la próxima ronda y como líder, los europeos afrontaron una verdadera final en busca de la clasificación que no se dio, sobre todo por la superioridad del rival en el complemento.

La definición se juega a dos puntas porque en Monterrey chocan Corea del Sur y Sudáfrica, con chances concretas de clasificación para ambos y apuestan a una victoria del país anfitrión para hacer aún más ajustada a la definición.

El anfitrión azteca no se aparta de lo que fue toda su primera ronda porque más allá de las dos victorias nunca demostró un gran juego colectivo. Más bien una formación ordenada, pero con poco brillo individual. Los europeos intentan ser un poco más ofensivos, más empujados por las circunstancias que por vocación. Los arcos son una misión imposible para ambos, pero la diferencia es que el local ya está clasificado y República Checa se está quedando afuera.

El segundo tiempo comenzó con un poco más de ritmo y a los 9 minutos acertó el dueño de casa en una contra con inició Luis Romo y soltó la pelota para la corrida de Mateo Chávez que se coló por la derecha y definió curzado ante la salida del arquero Matej Kovar.

Apenas 6 más tarde apareció el atacante Julián Quiñones para empujar la pelota en la jugada que llegó a definir Jorge Sánchez, aunque el gran artifice de la jugada fue el juvenil Gilberto Mora quien condujo desde la mitad de la cancha, recostado por la derecha, poniendo el pase profundo para el lateral que se filtró en la última línea rival.

Ya en el tiempo adicionado al reglamentario, Ávaro Fidalgo, quien había ingresado desde el banco de suplentes, le puso cifras definitivas a la noche con un potente remate a la corrida, tomando un rebote largo desde afuera del área de los checos.

Formaciones

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Mateo Chávez; Gilberto Mora, Edson Álvarez, Luis Romo; Roberto Alvarado, Guillermo Martínez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

República Checa: Matej Kovar; Tomas Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Caufal, Michal Sadilek, Lukas Cerv, David Doudera; Pavel Sulc, Denis Vesinsky; Adam Hlozek. DT: Miroslav Koubek.

Árbitro: Yael Falcón Pérez, Argentina.

Estadio: Azteca, Ciudad de México. México.

La previa

La selección dirigida por Javier Aguirre tuvo un comienzo ideal ante su gente. En el debut venció 2-0 a Sudáfrica y luego superó por la mínima a Corea del Sur, resultados que le permitieron sellar anticipadamente su pasaje a los 16avos de final y garantizar el primer puesto del grupo.

Ahora, la Tricolor intentará cerrar una fase de grupos impecable, sumar confianza y llegar de la mejor manera al inicio de los cruces eliminatorios, donde enfrentará a uno de los mejores terceros clasificados del certamen.

Del otro lado estará una República Checa que todavía depende de sí misma, pero que no tiene margen de error. Los europeos cayeron 2-1 frente a Corea del Sur en el estreno y luego igualaron 1-1 ante Sudáfrica, por lo que llegan apenas con una unidad y la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar de ronda.

Además de la importancia deportiva, el encuentro tendrá un atractivo especial para el fútbol argentino. El encargado de impartir justicia será Yael Falcón Pérez, uno de los árbitros argentinos de mejor consideración internacional, quien fue designado por FIFA para conducir un partido clave en la definición del Grupo A.

México quiere seguir haciendo de su Mundial una fiesta. República Checa, en cambio, necesita dar el golpe para no despedirse prematuramente. Con objetivos distintos pero la misma intensidad, ambos protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada.