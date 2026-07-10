El nombre de Suiza volvió a cruzarse en la vida de Tití Fernández de una manera imposible de separar del recuerdo de su hija Soledad. En la previa del partido de la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026, el periodista reveló la señal que siente que recibió de Sole y emocionó con una historia profundamente personal.

La conexión tiene una carga muy fuerte para él. Durante una entrevista con Ernesto Tenembaum en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Tití Fernández recordó que el último partido que vio junto a su hija fue justamente contra Suiza, en el Mundial de Brasil 2014. "En 2014 yo sufrí un problema serio con mi hija. Yo la última vez que la vi a Sole... el último abrazo y el último beso que le di a Sole, fue en San Pablo después del partido que le ganamos a Suiza en tiempo suplementario con un gol de Di María sobre la hora, y no la volví a ver nunca más", contó.

El periodista también reconstruyó aquel último saludo, antes de que Soledad muriera en un accidente automovilístico. "Nos dimos un beso, nos separamos. 'Chau pa, nos vemos mañana'", recordó. Ese 'Chau pa, nos vemos mañana' quedó marcado para siempre en su vida y volvió a aparecer ahora, cuando la Selección Argentina tendrá otra vez enfrente al mismo rival.

La sensación de señal empezó incluso antes de que se confirmara el cruce. Mientras Suiza jugaba contra Colombia, Tití Fernández confesó que deseaba que el equipo europeo avanzara. "No sé si hay señales, pero el otro día cuando estaba jugando Colombia y Suiza yo decía 'que se clasifique Suiza carajo'. Yo quiero jugar con Suiza, no sé por qué pero quiero jugar con Suiza", expresó. Ese 'que se clasifique Suiza carajo' terminó cobrando otro sentido después.

El antecedente inmediato también alimentó su emoción. Antes del partido contra Egipto, que Argentina ganó con una remontada agónica en los últimos minutos, el periodista le había pedido ayuda a su hija a través de un posteo. "Sole ayudanos, danos una mano, y Sole nos ayudó", dijo, convencido de que aquella reacción del equipo tuvo algo especial.

Entre las respuestas que recibió, una frase le quedó grabada. "Un tipo me puso 'Sole de los milagros'", reveló. Desde entonces, esa expresión, 'Sole de los milagros', tomó un valor íntimo para él. Por eso, de cara al nuevo desafío mundialista, adelantó cuál será su pedido: "va a ser no Sole, va a ser 'Sole de los milagros danos una mano', y va a ser Suiza".

El cruce contra Suiza llega así atravesado por una historia de amor, pérdida y fe. "Qué se yo, viste que cuando te pasan cosas empezás a creer en algunas cosas que antes no creías. Bueno, yo creo... Y es Suiza. Quién te dice que a lo mejor sobre la hora y en tiempo suplementario no le volvemos a ganar y estamos entre los cuartos", concluyó Tití Fernández, aferrado a esa señal que lo conecta con Sole y con una nueva ilusión argentina.