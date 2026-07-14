Mick Jagger volvió a demostrar que su pasión por el fútbol va mucho más allá de la música. El histórico líder de los Rolling Stones participó de un contenido especial realizado por la FIFA, donde repasó distintos momentos que marcaron su relación con los Mundiales. Entre anécdotas felices y recuerdos inolvidables, hubo uno que sobresalió por el dolor que todavía le genera: la eliminación de Inglaterra frente a la Selección argentina en Francia 1998.

Durante la entrevista, el cantante hizo un recorrido por las Copas del Mundo que siguió desde muy joven. Incluso recordó el impacto que le produjo la irrupción de Pelé en el Mundial de 1958 y también rememoró el histórico título conseguido por Inglaterra en 1966, el único campeonato mundial que logró su selección hasta el momento.

En ese repaso, Mick Jagger reveló una curiosa anécdota sobre aquella final de 1966. “Yo estaba en el estudio de grabación en Los Ángeles, y la única televisión que había era en español. Así que vi un poco del Mundial en esa estación”, contó entre risas al recordar cómo siguió aquel encuentro histórico.

Argentina, un mal recuerdo mundialista para Mick Jagger

Sin embargo, el tono cambió cuando llegó el momento de hablar de los recuerdos menos felices. Allí apareció el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por los octavos de final del Mundial de Francia 1998, un duelo que quedó grabado en la memoria de millones de fanáticos por la intensidad del partido y su dramático desenlace.

“Tengo algunos otros realmente malos. Estuve en las eliminatorias, Inglaterra, Argentina, cuando David Beckham fue expulsado en Francia. Saint-Étienne, yo estaba allí”, confesó Mick Jagger, dejando en claro que presenció desde la tribuna uno de los partidos más recordados de la historia de los Mundiales.

Argentina, un mal recuerdo mundialista para Mick Jagger

Aquel encuentro terminó igualado 2-2 tras los 90 minutos y el tiempo suplementario. Finalmente, la Selección argentina se impuso en la definición por penales y dejó eliminado al conjunto inglés, en un resultado que significó una enorme frustración para los simpatizantes británicos y que el cantante aún recuerda como uno de los golpes deportivos más duros que le tocó vivir.

Más allá de ese episodio, Mick Jagger aseguró que guarda grandes recuerdos de otras Copas del Mundo que pudo disfrutar en distintas partes del planeta. Destacó especialmente los torneos disputados en Sudáfrica, Alemania y Rusia, donde aseguró haber vivido experiencias inolvidables siguiendo de cerca el fútbol internacional.