El fenómeno Javier Milei no solo sacudió la política argentina, sino que también despertó curiosidad y fascinación a nivel internacional. En las últimas horas, se conoció que nada menos que Mick Jagger, el mítico líder de The Rolling Stones, manifestó su deseo de conocer personalmente al mandatario argentino, generando sorpresa tanto en el ámbito político como en el del espectáculo.

La información fue revelada por la periodista Cristina Pérez durante su programa en LN+, donde aseguró que el interés del músico británico ya llegó a oídos del Presidente. Según contó, el propio Javier Milei se mostró entusiasmado ante la posibilidad de conocer a quien considera uno de sus máximos ídolos musicales.

“Pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir a donde le digan para conocerlo. Mick Jagger”, afirmó Cristina Pérez al aire, dejando en claro que el pedido fue directo y contundente. La declaración rápidamente se viralizó y encendió el debate sobre el alcance internacional de la figura presidencial.

De acuerdo a lo detallado en el ciclo televisivo, el posible encuentro podría darse en Londres, ciudad en la que reside Mick Jagger. El contacto se habría generado a través de un empresario de peso, que ofició de nexo entre el entorno del artista y personas cercanas a la presidencia argentina.

“Lo que me están diciendo es que, cuando le cuentan esto a Milei, dice: ‘Parece que el tipo me ama, pero no sabe que es mi máximo ídolo’”, relató la periodista, exponiendo la reacción íntima del mandatario frente a la noticia que lo tomó completamente por sorpresa.

El rol del empresario fue clave en esta historia. “Un empresario muy importante le escribió a la gente cercana a la presidencia y dijo: ‘Mick Jagger quiere conocer a Milei, está dispuesto a ir donde sea’”, aseguró Cristina Pérez, reforzando la idea de que el interés del músico es genuino y firme.

Este inesperado cruce entre la política y el rock internacional vuelve a poner a Javier Milei en el centro de la escena global. Mientras tanto, crece la expectativa por una foto que, de concretarse, prometen convertirla en una de las postales más llamativas del año.