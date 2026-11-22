En 2013, Mike Tyson llevó al teatro la historia que hasta entonces había protagonizado como campeón mundial de boxeo. Trece años más tarde, volvió a pararse frente al público para contar qué recuerda de aquella vida y de las polémicas que la acompañaron. Esta vez lo hizo como comediante en Mike Tyson: Return of the Mike, un especial de stand-up que ya se puede ver en Netflix Argentina.

Kiki Tyson, su esposa, dirigió el espectáculo que se grabó en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, en el estado de Florida. Durante cerca de una hora, el exboxeador sostiene el unipersonal con un repertorio de anécdotas propias. Algunas remiten a episodios que trascendieron durante su carrera deportiva. Otras lo llevan a hablar de asuntos que atravesó en privado, incluso en los años en que su vida despertaba mayor atención pública.

Las adicciones y la salud mental ocupan parte del monólogo. Al volver sobre esos temas, Mike Tyson se detiene también en una cuestión más íntima que sus títulos o sus controversias: la relación que tuvo consigo mismo a lo largo de los años. El humor le sirve tanto para abordar un recuerdo difícil como para tomar distancia de él y reparar en alguna de sus propias contradicciones.

Según la presentación de Netflix, el excampeón cuenta esas experiencias de manera directa y sin filtros. La ironía aparece sobre todo cuando el personaje de la anécdota es él mismo. Así, quien conoce al boxeador por lo que sucedió en el cuadrilátero puede escuchar qué lugar les da hoy a aquellos episodios y cuáles de sus recuerdos personales elige compartir con una sala llena.

El antecedente teatral es Undisputed Truth, la obra autobiográfica que presentó en 2013 y en la que ya había repasado su carrera. De aquel espectáculo, Return of the Mike recupera el encuentro de Tyson con el público y la decisión de narrarse en primera persona. La novedad de este regreso está en qué hace con ese material una vez que se sube al escenario.

En el especial que dirige su esposa, Mike Tyson asume los dos papeles que hacen posible el monólogo: es quien vivió las situaciones más incómodas del relato y también quien decide dónde poner el remate. Hasta los capítulos que más polémica generaron en su momento quedan sujetos a ese ejercicio de volver a mirarse, años después, con humor.