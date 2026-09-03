Diego Milito decidió poner la cara en uno de los momentos más incómodos desde que asumió la presidencia de Racing. En medio de un presente futbolístico que preocupa, cuestionamientos de los hinchas y distintas dudas alrededor del proyecto deportivo, el máximo dirigente de la Academia habló con la prensa y dejó varias definiciones fuertes. No esquivó responsabilidades, reconoció errores y respaldó al actual entrenador.

Milito comenzó por admitir una realidad que atraviesa al club y que ya no puede disimularse: Racing está lejos del lugar que pretende ocupar. “Racing no puede estar en la posición de la tabla en la que se encuentra actualmente. No estamos contentos como tampoco lo está la gente y tienen razón”, reconoció el presidente, en una clara muestra de autocrítica ante el complicado presente del equipo.

Pero la frase más contundente llegó cuando tuvo que referirse a una de las decisiones que más cuestionamientos generó dentro de su gestión: la renovación del contrato de Gustavo Costas. Sin buscar excusas, Milito reconoció que fue una determinación equivocada y aseguró que en aquel momento no se contempló el desgaste que atravesaba el plantel. “Haberle renovado a Costas fue un error y lo asumo. Perdimos de vista el posible desgaste del plantel”, sostuvo.

El presidente no se corrió de la responsabilidad y dejó en claro que, más allá de las decisiones puntuales, es él quien debe hacerse cargo de la conducción de la institución. “Yo soy el máximo responsable como presidente del club”, afirmó. Sin embargo, lejos de mostrar arrepentimiento por el proyecto elegido, se mostró convencido de que Racing todavía puede revertir el escenario y destacó el potencial del plantel, al que ubicó entre los mejores del fútbol argentino: “Tenemos el tercer plantel mejor valorado, después de River y Boca”.

En ese sentido, uno de los principales respaldos de Milito estuvo dirigido hacia Francisco Vojvoda. El entrenador todavía no logró encontrar la regularidad esperada y los resultados alimentaron las dudas, pero el presidente de Racing salió públicamente a sostener su trabajo. Lo definió como un técnico “institucional, comprometido y con una gran metodología” y consideró que el equipo mereció sumar más puntos desde su llegada.

Para Milito, el problema también está relacionado con el proceso de armado del equipo. Racing atraviesa una etapa de renovación y todavía necesita tiempo para consolidar una identidad. “Es un equipo nuevo, en plena formación, con un cuerpo técnico nuevo”, explicó el presidente, quien además dejó una frase que resume su mirada sobre el momento: “Tenemos un gran futuro, mejor futuro que presente. Necesitamos tiempo”.

La paciencia, sin embargo, no parece ser sencilla de conseguir en Avellaneda. Los hinchas ya manifestaron su malestar y algunos incluso cuestionaron la decisión de haber respaldado electoralmente a la actual conducción. Ante esa situación, Milito evitó confrontar y eligió comprender el enojo. “Al hincha no le puedo reclamar absolutamente nada. Al contrario, siempre le agradezco el apoyo y entiendo su reacción. Siempre me pongo en su lugar”, expresó.

El presidente también defendió una mirada de largo plazo para explicar hacia dónde pretende llevar al club. Según planteó, Racing necesita crecer más allá de los resultados inmediatos y apostar fuerte por la infraestructura para poder competir de igual a igual con las instituciones más importantes del continente. “Estamos sentando las bases para el futuro. Si querés pelear con los grandes de Sudamérica tenemos que crecer desde la infraestructura”, sostuvo.

La conferencia también tuvo espacio para uno de los temas que generó repercusión en los últimos días: el video privado que se filtró y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Milito evitó profundizar sobre la situación y fue breve al referirse al episodio: “No me gustó que haya salido a la luz”.

Y como no podía ser de otra manera, también apareció uno de los grandes deseos de los hinchas de Racing: Rodrigo De Paul. Milito no ocultó que mantiene contacto con el futbolista y reconoció que sueña con volver a verlo con la camiseta de la Academia. “Me encantaría que vuelva”, afirmó, antes de revelar que también mantiene conversaciones con otros jugadores surgidos del club como Lautaro Martínez, Carlos Alcaraz y Juan Musso, a quienes, según contó, siempre les ofrece la posibilidad de regresar.

Sobre el mercado de pases y la conformación del actual plantel, el presidente también prefirió bajar el tono y evitar promesas. Racing acaba de completar una renovación importante y ahora deberá demostrar en la cancha si las incorporaciones logran darle al equipo el salto de calidad que pretende la dirigencia. “El tiempo lo dirá. Acabamos de conformar el plantel y yo creo que es bueno”, señaló.

Así, Milito dejó una conferencia cargada de definiciones en un momento donde Racing necesita respuestas. Reconoció que se equivocó con Costas, asumió que es el máximo responsable, respaldó a Vojvoda y pidió paciencia para un proyecto que todavía considera en construcción.