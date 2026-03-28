El Turismo Carretera ya tiene dueño del sábado en el Autódromo de Centenario y es un nombre pesado: Matías Rossi. El piloto de Toyota fue el más rápido en la clasificación y se aseguró largar desde el mejor lugar en la final de la tercera fecha.

Con un tiempo de 1m27s035, el “Misil” se quedó con su 40ª pole position en la categoría y sigue estirando su dominio como el máximo poleman de la historia del TC. En Neuquén, volvió a mostrar que está más vigente que nunca.

Detrás suyo se acomodaron dos pesos pesados que prometen dar pelea desde el arranque: Juan Bautista De Benedictis, con Ford Mustang, quedó a 0s174 y largará desde la segunda posición, mientras que Christian Ledesma, con Chevrolet Camaro, completó el tridente de punta.

Así, la primera fila tendrá a Rossi y De Benedictis, en lo que será un duelo directo desde que se apague el semáforo. Apenas unos metros más atrás, Ledesma buscará meterse en la conversación y dar el golpe.

La clasificación no solo definió la grilla, sino que también dejó en claro el nivel de paridad que tiene la categoría, con diferencias mínimas y varios candidatos a quedarse con la victoria.

“Sentí que tenía posibilidades hoy y lo pudimos concretar. La categoría está muy competitiva, ahora el desafío es mantener el nivel”, reconoció Rossi, que además dejó en claro que todavía había margen para ir más rápido.

Con este resultado, el piloto de Del Viso suma su segunda pole con Toyota y reafirma su peso en la historia grande del TC, donde ya lidera cómodamente el ranking de clasificaciones.

Todo está listo en Centenario: Rossi adelante, rivales de peso al acecho y una final que promete ser a fondo desde la largada.