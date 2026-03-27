El piloto de Turismo Carretera, Julián Santero, fue víctima de un robo en la provincia de Neuquén, en la previa de la fecha que se disputará este domingo en la ciudad de Centenario.

El hecho se conoció a través de sus redes sociales, donde el corredor mostró la rotura de una de las ventanillas traseras de su vehículo y relató lo ocurrido. “Así me recibió Neuquén”, expresó.

Qué le robaron al piloto de TC

Santero detalló que le sustrajeron una valija negra con elementos fundamentales para su actividad profesional:

Botas de competición

Buzo antiflama

Sistema HANS (protección cervical)

Cámaras de acción GoPro

Equipos de filmación DJI

Estos elementos son clave para la seguridad y el rendimiento dentro del automovilismo profesional.

Pedido de ayuda y recompensa

El piloto solicitó colaboración para recuperar sus pertenencias y aseguró que ofrece recompensa a quien pueda aportar datos concretos.

“Necesito todo para el finde”, señaló, en referencia a la competencia del Turismo Carretera en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén.

Investigación en curso

El episodio generó repercusión en el ambiente del automovilismo y entre los seguidores del TC, en la previa de una de las fechas más convocantes del calendario.

Se espera que las autoridades avancen en la investigación para identificar a los responsables del robo ocurrido en Neuquén.