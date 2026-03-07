El Gimnasio Municipal de Cutral Co fue sede de una gran velada boxística profesional. En la misma, el neuquino Axel Isla superó por puntos al uruguayo Mario Furtado, y retuvo el título de la Federación Continental Sur en categoría Superligero.

El capitalino se impuso ante un gran marco de público. En fallo unánime doblegó a un Furtado que llegaba con seis triunfos y dos derrotas en su palmarés. Luego de 10 round de 3x1, las tarjetas arrojaron: Jorge Garayo 97-93, Amilcar Salias 96-94 y Rubén Omar Tapia 98-92.

Con el triunfo, el neuquino quedó con un récord de 14 victorias, 2 de ellas por KO, 3 derrotas, y dos empates. volviendo a la acción luego de su última presentación el 26 de septiembre del 2025, cuando peleó en el mismo escenario contra Francisco Olguin.

Previamente, el oriundo de Cutral Co Damián Rojas, superó por KO en el segundo asalto a Martín Severo de Uruguay. El “Chiva”, dominó desde el primer minuto la pelea y festejó ante su gente, quedando con un récord de 20 victorias, 4 derrotas y un empate.

Rojas no dejó dudas y metió un potente KO en Cutral Co

Por su parte, Ezequiel Nievas igualó ante Leandro Torrecilla en las tarjetas, mientras que Alan Dutrá, en categoría Welter, ganó por puntos sobre Rodrigo Roldán.

La velada tuvo un lleno total, contó con la inspección de la Federación neuquina de Boxeo, que además presentó peleas preliminares amateur.