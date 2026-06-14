El cantante Juan Carlos 'La Mona' Jiménez visitó este sábado la concentración de la Selección Argentina en Kansas City, Estados Unidos, y se encontró con Julián Álvarez y Nahuel Molina, dos de los tres futbolistas cordobeses del plantel.

En medio de un stream de AFA Estudio, el delantero de Calchín y el defensor de Embalse -compañeros en Atlético de Madrid- pasaron a saludar a 'El Mandamás', que se llevó de regalo la camiseta número nueve del ex-River Plate. Solo faltó Cristian 'Cuti' Romero, su tercer coprovinciano.

La leyenda del cuarteto cantó y contó anécdotas junto a los integrantes de Un Poco de Ruido y compartió un divertido momento en vivo del que también participó Claudio 'Chiqui' Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Qué picante que sos”, le dijo el cordobés más famosos a su coterráneo Álvarez que le devolvió: “Picante sos vos”.

El momento distendido le dio paso a un regalo muy especial, la camistea número 9 de la Argentina del jugador del momento, al que quieren Real Madrid, PSG y el Barcelona que se la dedicó especialmente. “Qué contento que estoy”, le dijo la Mona al goleador.

El cordobés Julián Álvarez le regaló su camiseta autografiada de la Selección Argentina a la Mona Jiménez.

Sobremesa

La cosa no quedó allí, sino que el visitante fue invitado al SUM del hotel donde estaban los demás integrantes de la lista mundialista, esperando por sus temas que no tardaron en llegar.

“Soy un mucha de barrio”, “Beso a Beso” y “Quién se ha tomado todo el vino”, retumbaron entre risas y un cariño recíproco

En la misma noche de sábado, la delegación de la Selección disfrutó de un asado pese a la fuertísima tormenta que azotó Kansas City, con alarmas para la búsqueda de refugio.