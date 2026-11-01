Ya consumada la derrota de River en el Superclásico en La Bombonera por 1-0, Gonzalo Montiel cargó fuertemente contra el arbitraje de Nicolás Ramírez. En zona mixta, el lateral, que fue uno de los dos expulsados del Millonario en el encuentro, se mostró muy crítico de la actuación del árbitro, enumeró las cuatro expulsiones que, según él, debió tener Boca, y también agregó a la factura dos supuestos penales no sancionados contra Nicolás Otamendi.

A diez minutos del final, Montiel fue directamente a golpear a Lautaro Blanco y Ramírez no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. La decisión generó fuertes protestas de los futbolistas del Millonario, que ya estaban enojados por decisiones previas del árbitro pero terminaron de explotar luego de esa determinación. El lateral demoró varios minutos en retirarse, mientras sus compañeros rodeaban al árbitro para reclamarle por la sanción.

Un largo rato después de finalizado el encuentro, Montiel arremetió contra el arbitraje de Ramírez: "Así es muy difícil porque nos condicionó. Habría que preguntarle al árbitro a ver por qué tomó esas decisiones que nos jugaron en contra", comentó el defensor de River, que duplicó la apuesta dando su parecer sobre cuatro tarjetas rojas omitidas a Boca: "La jugada de Blanco es igual que la mía, a Blanco le saca amarilla y a mí me expulsa. Hubo dos penales a Otamendi claros. Paredes tenía amarilla, hizo una falta de amarilla cuando se tiró a barrer y no la sacó. Di Lollo, que tenía amariila, le hizo el penal a Otamendi y era otra amarilla. Velasco tenía amarilla, se tiró en una jugada, esa era amarilla", enumeró el campeón del mundo.

Además, criticó el manejo de partido de Ramírez y aseguró que en el cara a cara el árbitro no podía explicar sus decisiones: "No tenía argumentos, no tenía fundamentos para explicar lo que pasaba. Hay que ver con qué criterios saca las amarilla y las rojas", dijo, y añadió: "No hay que normalizar todo esto que pasó en un clásico. Ambos nos jugábamos mucho, nos duele perder de esta forma".

Se fue escoltado y con gestos a los hinchas de Boca

En el partido, luego de ser expulsado Montiel terminó retirándose del campo escoltado por efectivos policiales y realizando gestos hacia los hinchas de Boca, en alusión a los títulos que consiguió River frente a su clásico rival. Luego, minimizó aquel cruce con los fanáticos del Xeneize: "Los gestos para los hinchas son chicanas de partido. Me escupieron, tiraron cosas y yo les dije que di la vuelta en la final de la Copa Libertadores", expresó Cachete.