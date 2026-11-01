Después de un Superclásico muy caliente donde Boca se impuso a River por 1-0 en La Bombonera, Leonardo Ponzio cargó fuertemente contra el arbitraje de Nicolás Ramírez, y acusó al árbitro de "actuar para hacer el mal" en el encuentro donde el Millonario cayó derrotado en La Bombonera y donde sufrió las expulsiones de Lucas Martínez Quarta en el inicio y de Gonzalo Montiel cerca del final del cotejo.

"Pudimos a hacer poco de lo que quisimos venir a hacer. La realidad es que darse un hombre menos marca la tendencia del partido", comenzó diciendo Ponzio, que no ahondó demasiado más en el partido antes de apuntar contra el arbitraje: "No quiero que me den pero tampoco que me quiten. En la vida hay que tener valores: cuando uno actúa para hacer el mal, seguramente tus familiares o alguien te está viendo", dijo el entrenador de River, muy duro contra la actuación de Ramírez.

Además, dentro de los reproches entró el VAR, ya que Ponzio sugirió que River viene siendo perjudicado en las decisiones de los que asisten al árbitro principal: "Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en contra nuestra y en otros casos no interfiere. Sería bueno que se entiendan entre ellos y que, si van a participar sea en conjunto. Que sea la misma sanción una falta similar a la de Cachete (Montiel) que una similar a la de Blanco", expresó el entrenador.

Por último, el entrenador del Millonario se refirió al partido diálectico que River planteó en la semana con las quejas sobre la designación de Ramírez y reflexionó sobre el término "guardia alta": "No se ve que sean imparciales y te hacen sentir que tenés que tener la guardia alta. Cuando quitan, no me quitan a mí, le quitan a un club con historia. Y cuando un club como éste no está en determinadas competiciones, hace ruido".