En un Superclásico muy caliente donde Boca le ganó a River por 1-0 en La Bombonera, uno de los focos estuvo puesto en el polémico arbitraje de Nicolás Ramírez. El encuentro tuvo dos expulsiones para el Millonario, la primera con intervención del VAR, y otras jugadas que generaron reclamos de todo el equipo y del entrenador Leonardo Ponzio, entre ellas la infracción de Leandro Paredes que pudo haber significado su segunda tarjeta amarilla.

La primera acción, determinante para lo que ocurrió después, llegó con la expulsión de Martínez Quarta a los nueve minutos del primer tiempo. En lo que fue la cuarta roja para el zaguero riverplatense desde su vuelta en 2025, una infracción de último hombre sobre Miguel Merentiel cuando el delantero de Boca se encaminaba hacia el arco le costó la salida anticipada del partido. En primera instancia, Ramírez dejó seguir, pero Silvio Trucco, a cargo del VAR, lo convocó a revisar la jugada y allí el juez resolvió expulsar al defensor.

En el segundo tiempo fue donde las protestas contra Ramírez se multiplicaron y el árbitro perdió totalmente el control del juego. Primero, Lautaro Blanco fue amonestado por una infracción sobre Tobías Andrada, pero desde el banco visitante reclamaron que la entrada era merecedora de tarjeta roja. Con todo esto encima, llegó una de las acciones que terminó de desmadrar el clima del encuentro: Paredes, que ya tenía una amarilla, cometió una infracción sobre Tomás Galván que Ramírez no consideró para amarilla. Ante esa decisión, una enorme cantidad de jugadores se le fueron al humo al árbitro para reclamar por la expulsión del '5'.

Poco después, River también pidió penal por un agarrón de Lautaro Di Lollo sobre Nicolás Otamendi dentro del área. Ramírez no sancionó la infracción y desde el VAR tampoco lo convocaron para revisar la acción, lo que generó airados reclamos de Ponzio y los suplentes desde el banco pidiendo que el juez vaya a ver nuevamente la acción, algo que no sucedió.

Por último, ya con el criterio disciplinario del juez muy expuesto, la segunda expulsión de River terminó de volar la cosa por los aires. Montiel fue directamente a golpear a Blanco y el árbitro decidió sacarle la roja directa, lo que llevó el enojo del visitante a un nivel extremo, al punto que Cachete se quedó varios minutos en el campo rehusándose a irse y Ponzio le recriminó directamente a Ramírez: "¿Ya está, ya cumpiste?", fue la ironía del DT. Así, el Millonario terminó el Superclásico con nueve futbolistas.

El reclamo contra Ramírez

Luego de que se consumara el triunfo 1-0 de Boca gracias al gol de Lautaro Di Lollo, la repercusión siguió en torno a las decisiones arbitrales de Ramírez y las intervenciones de Trucco en el VAR al punto de que, ni bien finalizó el partido Acuña y Otamendi fueron a reclamarle al árbitro por su actuación. Los dos referentes de River estuvieron un largo rato hablando con el juez para hacerle saber de sus fallos y de su poco control del encuentro, sobre todo en la segunda parte ante las explicaciones del colegiado de 39 años que fue sin dudas uno de los protagonistas de la tarde.